Il mese di Dicembre 2022 Netflix ha deciso di regalare ai propri abbonati una serie originale italiana perfetta per il mese: Odio il Natale, con Pilar Fogliati nei panni di una trentenne che deve soddisfare le esigenze familiari durante le feste, anche se non ha un fidanzato da portare al pranzo di Natale. E visto che il freddo non piace (quasi) a nessuno, a dicembre su Netflix arriva Summer Job il primo reality italiano della piattaforma in cui i protagonisti dovranno fare una cosa mai fatta prima: lavorare. Molto attesi anche il prequel di The Witcher, The Recruit con Noah Centineo, Alice in Borderland 2 e la terza stagione di Emily in Paris. Ma il colpo a sorpresa di dicembre è l’arrivo di diverse stagioni di Don Matteo che non abbiamo dubbi finiranno nella Top Ten italiana come già successo con i Cesaroni.

Netflix Novembre 2022 le serie tv in arrivo

1 Giovedì

Strada sena uscita s.1: un gruppo di persone scambia la propria auto con quella di un rapinatore che decide di inseguirli per recuperare il denaro rubato.

Rick and Morty s.6: le avventure animate dello zio scienziato e del nipote

Archer s.13: animazione per adulti, con al centro una sgangherata spia che però riesce sempre a risolvere ogni situazione.

2 Venerdì

Firefly Lane – L’estate in cui imparammo a Volare s.2A: prima parte da 9 episodi della seconda e ultima stagione della serie che racconta la storia dell’amicizia tra Tully e Kate nell’arco di un periodo che va dall’adolescenza ai 40 anni; con Katherine Heigl e Sarah Chalke

Hot Skull, miniserie: ambientata in un mondo distopico, questa serie turca racconta di un’epidemia che si diffonde con la comunicazione orale, un’istituzione tirannica insegue un linguista immune.

7 Mercoledì

Odio il Natale s.1: serie italiana romantico-natalizia, adattamento di una serie norvegese. Pilar Fogliati è una ragazza di trent’anni, infermiera in cerca dell’amore per rispondere alle esigenze natalizie della famiglia.

Smiley s.1: serie spagnola sull’incontro casuale di due ragazzi con un messaggio vocale mandato per caso che farà nascere qualcosa di più.

La Flor Mas Bella s.1: serie adolescenziale messicana, Mich è una ragazza Curvy che sa di essere fantastica, ora deve convincere gli altri.

9 Venerdì

Cat – Infiltrati s.1: thriller indiano, al centro un ex informatore della polizia che vive sotto falso nome e devi infiltrarsi in un grande impero della droga scoprendo un pericoloso legame col suo passato.

La Casa di Carta: Corea s.1 parte B: torna il remake de La Casa di Carta in versione spagnola.

How To Ruin Chistmas s.3: Tumi combina sempre pasticci, riuscirà ad arrivare alla fine di questa riunione di famiglia natalizia senza rovinarla?

13 Martedì

Behind Every Star s.1: tra personalità forti e dinamiche d’ufficio, gli agenti di una società di managment cercano di soddisfare le aspettative dei clienti; commedia coreana.

14 Mercoledì

Le Regine del Glitter: period drama polacco ambientato nel 1976 a Sopot, tre donne sono determinate ad affrontare i cambiamenti sociali e politici mentre cercano libertà e indipendenza economica

Don Matteo, inserite più stagioni della serie cult con Terence Hill

15 Giovedì

The Sinner s.4: ultima stagione per la serie semi-antologica con Bill Pullman nei panni del detective Harry Ambrose; mentre è in vacanza in Maine Harry si ritrova coinvolto in un nuovo caso.

Murderville: Chi ha ucciso Babbo Natale?, puntata speciale della divertente comedy-poliziesca in parte improvvisata, con Will Arnett che interpreta il detective Terry Seattle e tiene le fila di un caso in cui le guest star non sanno nulla di quello che succederà. In questo episodio le guest star sono Maya Rudolph e Jason Bateman.

16 venerdì

The Recruit s.1: Noah Centineo interpreta una regola della CIA alle prese con il suo primo caso con un’ex risorsa dell’agenzia che minaccia di rivelare diversi segreti.

Far From Home s.1: un ragazzo in difficoltà economica, è immerso nel lusso quando riceve una borsa di studio

Julestorm – La tempesta di Natale, miniserie: i passeggeri e i dipendenti di un aeroporto si ritrovano a trascorrere insieme le ultime ore prima di Natale per il cattivo tempo.

Paradise Police s.4, cartone animato per adulti con le disavventure di una banda di poliziotti.

Mercoledì 21/Giovedì 22

Emily in Paris s.3, tornano le vicende di Emily americana a Parigi.

Alice in Borderland s.2: seconda stagione per la serie cult giapponese su un appassionato di videogame e due amici in una Tokyo parallela in cui per sopravvivere devo partecipare ad alcuni giochi sadici.

Domenica 25

The Witcher: Blood Origin, miniserie prequel di The Witcher ambientata 1000 anni prima della serie, in cui sette figure emarginate uniscono le forze contro un impero onnipotente.

Lunedì 26

Treason, miniserie: il futuro del vice capo dell’MI6 subisce una svolta quando l’incontro con una spia russa lo spinge a mettere in discussione la sua vita.

Netflix Dicembre 2022, anime e animazione

Una parte del catalogo di Netflix è dedicata sia agli anime che ai prodotti di animazione rivolti ai più piccoli, vediamo i titoli in arrivo nel corso del mese di dicembre:

1 – Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean s.5 parte 3; Shaun Vita da Pecora, missione Natale; Lego Friends: Speciale Natale

5 – Mighty Express: La gare dei treni superveloci

8 – Lookism s.1

9 – Dragon Age: Absolution s.1

13 – Gudetama: un nuovo viaggio

15 – Sonic Prime s.1

20 – The Seven Deadly Sins: Grudge of Ediburgh parte 1

Netflix Dicembre 2022 i titoli oltre la fiction

A dicembre 2022, in particolare dal 16, arriva su Netflix Summer Job il primo reality tutto italiano della piattaforma con Matilde Gioli in conduzione. Un gruppo di bei ragazzi e belle ragazze si ritrova in Messico immaginando di partecipare ai classici reality in cui devono solo divertirsi e invece scopriranno di dover lavorare. E a proposito di reality dalla svolta inaspettata, dal 7 dicembre arriva la quarta stagione di Too Hot To Handle in cui un gruppo di ragazzi non devono avere pulsioni sessuali nel loro soggiorno vacanziero. E visto che di reality non ce ne sono mai abbastanza, il 13 arriva L’Inferno dei single dalla Corea del Sud.

Il 2 dicembre su Netflix arriva invece la seconda stagione di My Unorthodox Life il documentario sulla vita di Julia Haart che dopo esser scappata da una comunità ebraica ultra-ortodossa è diventata CEO di Elite World Group. Il 9 dicembre arriva la quarta stagione di Dream Home Makeover: La casa ideale. Con episodi settimanali dal 16 dicembre arriva Dance Monsters una gara di ballo con una svolta mostruosa, mentre il 28 arriva L’amore è cieco: Brasile.