In bilico tutte le altre serie tv della rete e in particolare All American e Walker

Upfronts 2024 The CW: chiude Superman & Lois, Joan e il nuovo The Librarians le novità

Gli Upfronts 2024 dei canali generalisti americani gratuiti si chiudono con la presentazione del palinsesto autunnale di The CW (dopo NBC, CBS, ABC e FOX. La più piccola delle reti generalisti, un tempo casa di teen drama e supereroi come Arrow e The Flash, ha ormai cambiato pelle. Dopo esser stata gestita da Warner Bros e Paramount, la rete è oggi di proprietà di Nexstar che vuole puntate sul catturare un pubblico più adulto, che accende la tv la sera e ha lo streaming come prima opzione di scelta.

Upfronts 2024 The CW – Il Palinsesto per l’autunno

La quarta e ultima stagione di Superman & Lois è l’unica serie tv che arriva dalla vecchia “vita” di The CW ad andare in onda in autunno (insieme a Whose Line is it Anyway? che è lo storico format da cui Frank Matano ha preso spunto per fare Prova Prova Sa Sa su Prime Video). Il futuro di gran parte delle altre serie tv è in bilico e sarà deciso soltanto nelle prossime settimane. Il palinsesto autunnale della rete è all’insegna dello sport e dei game con le novità dei programmi ispirati a Scarabeo e Trivial Pursuit in onda il lunedì sera.

Lunedì

20:00 Trivial Pursuit

21:00 Scarabeo

Martedì

20:00 WWE Next

Mercoledì

20:00 Sullivan’s Crossing s.2

21:00 Joan s.1

Giovedì

20:00 Superman & Lois s.4

21:00 The Librarians: The Next Chapter

Venerdì

20:00 Whose Line is it Anyway?

21:00 Inside the NFL s.2

Sabato

Sport

Domenica

19:00 Film

Nel 2025 arriveranno altre due serie tv già ordinate da The CW Good Cop/Bad Cop e Sherlock & Daughter che si inseriranno nel palinsesto insieme ad alcuni degli altri titoli che sono ancora nel limbo.

Upfronts 2024 The CW: Le nuove serie tv

Le 4 nuove serie tv che debutteranno nella stagione 2024/25 su The CW sono tutte co-produzioni internazionali che in passato sarebbero andate in onda su qualsiasi altro canale americano tranne che The CW.

Joan

La protagonista di Joan è Sophie Turner che interpreta la ladra Joan Hannington attiva negli anni ’80. Quando la incontriamo Joan è una donna di meno di 30 anni, madre di Kelly di sei anni, moglie del violento criminale Gary. Quando quest’ultimo fugge Joan sfrutta l’opportunità per scegliere chi diventare e si reinventa come abile ladra di gioielli. Nel cast troviamo Frank Dillane nei panni di Boise antiquario di Londra; Kirtsy J. Curtis è Nancy sorella di Joan. La sceneggiatura è di Anna Symon e la regia è di Richard Laxton la serie è prodotta da Snowed-In Production, All3Media International e The CW Network ed è stata ordinata da ITVX.

The Librarians: The Next Chapter

Vikram (Callum McGowan) è un Bibliotecario del passato che arriva nel presente ma si ritrova bloccato, andando al suo castello che è diventato un museo, finisce per rilasciare la magia in tutto il continente. La serie è prodotta da Electric Entertainment con Noah Wyle lo storico “Librarian” come produttore esecutivo.

Good Cop/Bad Cop

Good Cop/Bad Cop è un procedurale dramedy con protagonisti Lou (Leighton Meester) ed Henry (Luke Cook) due fratelli detective della polizia di Pacific Northwest, dove il capo è il padre Big Hank (Clancy Brown). La serie è prodotta da Future Shack Entertainment e Jungle Entertainment per The CW e Roku negli USA, Stan in Australia.

Sherlock & Daughter

David Thewlis è Sherlock Holmes in questo mystery thriller in cui incontrerà la figlia Amelia (Blu Hunt) una ragazza che dopo la morte della madre scoprirà che forse il padre è il famoso detective. I due dovranno risolvere le rispettive differenze per cercare di risolvere una cospirazione globale, l’omicidio della madre e capire se davvero sono imparentati. Dougary Scott sarà Moriarty. La serie è creata da Brendan Foley e vede James Duff come showrunner.

Upfronts 2024 The CW le serie in bilico

Avendo soltanto deciso il destino di Superman & Lois, chiusa dopo 4 stagioni, The CW ha 14 tra serie tv e show il cui destino è ancora tutto da decidere. Tra queste ci sono le nuove stagioni di serie tv che ha acquistato come Children Ruin Everything, The Chosen, Avvocati di famiglia e Son of a Critch. Ma anche della co-produzione Wild Cards con Giacomo Gianniotti, Vanessa Morgan e Jason Priestley il cui rinnovo sarà però annunciato durante la presentazione del canale canadese CBC che l’ha ordinato per primo.

Più complesso da decifrare il futuro delle serie tv che erano presenti sulla rete prima dell’acquisto da parte di Nexstar e che sono prodotte dai vecchi proprietari. All American: Homecoming debutterà in estate quindi il suo futuro sarà deciso prossimamente. Per quanto riguarda All American e Walker attualmente trasmesse dalla rete, è più complesso capire quello che succederà. Per la prima Warner Bros ha un importante accordo di distribuzione con Netflix negli USA e quindi, come hanno spiegato Dennis Miller e Brad Schwartz, ci sono altri interessi in ballo oltre ai loro. Su Walker la decisione è più complicata e le discussioni sono in corso.