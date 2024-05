I bagnini delle Hawaii Rescue: Hi Surf debutteranno in autunno e avranno anche il prezioso slot post SuperBowl a Febbraio 2025

Dopo 3 anni FOX, il canale indipendente non collegato ad alcuno studio di produzione, torna a presentare il palinsesto per l’autunno al pubblico e agli investitori pubblicitari, unendosi così a NBC e CBS e in attesa di ABC. Secondo il CEO Rob Wade non avere una piattaforma a pagamento collegata a differenza delle altre reti (NBC con Peacock, ABC con Hulu/Disney+, CBS con Paramount+) è un vantaggio perché lascia al canale maggiore libertà. La strategia è quindi di produrre internamente in collaborazione con i vari studi e co-produrre insieme a canali di altri paesi. FOX ha rinnovato tutte le sue serie trasmesse nelle ultime stagioni cancellando solo l’animata Housebroken.

Upfronts 2024 FOX – Il Palinsesto 2024/25

Durante gli Upfronts 2024 Fox ha svelato il proprio palinsesto autunnale con l’atteso ritorno di 9-1-1: Lone Star tenuto in panchina per tutta la stagione 2023/24 e che sarà usato per lanciare la nuova serie Rescue Hi-Surf. “Il lunedì sarà la serata delle emergenze” ha commentato il CEO. La nuova serie sui soccorritori delle spiagge delle Hawaii andrà in onda anche nel prestigioso slot post Super Bowl. La novità Doc, versione americana della serie italiana di Lux Vide, così come I Griffin e altre 5 serie tv (Alert: Missing Persons Unit, Animal Control, The Cleaning Lady, Going Dutch, The Great North) debutteranno nel 2025. Questo il palinsesto autunnale:

Lunedì

20.00 9-1-1: Lone Star s.5

21.00 Rescue: Hi-Surf s.1

Martedì

20.00 Accused s.2 (antologia)

21.00 Murder in a Small Town s.1

Mercoledì

20.00 The Masked Singer

21.00 The Floor

Giovedì

20.00 Hell’s Kitchen

21.00 Special Forces: World’s Toughest Test

Venerdì

20.00 Football

Sabato

19.00 Fox Sports Saturday

Domenica

20.00 I Simpson

20.30 Universal Basic Guys s.1

21.00 Bob’s Burgers

21.30 Krapopolis

Upfronts 2024 FOX le nuove serie tv

FOX presenta tre novità nel palinsesto autunnale Rescue Hi-Surf, l’animata Universal Basic Guys (già rinnovata per una seconda stagione) e Murder in a Small Town co-prodotta con il Canada. Arriveranno nel 2025 anche nuovi show come Extracted in cui diversi concorrenti non controllano il loro destino; The Real Full Monty programma evento in cui un gruppo di star si allena per uno spogliarello per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro ai testicoli.

Rescue: Hi-Surf

Rescue: Hi-Surf è una serie sui bagnini delle Hawaii prodotta da John Wells, scritta da Matt Kesters (Animal Kingdom), co-prodotta da Fox Entertainment e Warner Bros. Television. Nel cast Zoe Cipres, Kekoa Kekumano, Arielle Kebbel, Robbie Magasiva, Adam Demos e Alex Aiono.

Doc

Arriverà in midseason l’adattamento del nostro Doc – Nelle Tue Mani prodotto da Lux Vide (parte del Gruppo Fremantle). La protagonista è la dottoressa Amy Elias, interpretata da Molly Parker, primario di medicina interna a Minneapolis che per un incidente perde 8 anni di memoria. Dovrà così imparare nuovamente a fare il medico, a interagire con i pazienti e i colleghi e con la figlia che lei ricorda di 9 anni ma ora ne ha 17.

Murder in a Small Town

Rossif Sutherland e Kristin Kreuk sono i protagonisti di Murder in a Small Town, nuova serie crime ispirata alla serie di romanzi di L.R. Wright con al centro il personaggio di Karl Alberg (interpretato da Sutherland). Karl si trasferisce in una cittadina costiera per riprendersi dallo stress della vita da poliziotto di una grande città. Ma questo luogo paradisiaco è pieno di segreti e Karl si ritroverà a dover risolvere diversi omicidi insieme alla bibliotecaria Cassandra. La serie è prodotta da Sepia Films e Fox ne ha preso solo i diritti USA.

Going Dutch

Going Dutch è una serie comedy single-camera prodotta e interpretata da Denis Leary con al centro un arrogante colonello americano che viene mandato in Olanda a gestire la base militare meno importante del mondo. Joel Church-Cooper è lo sceneggiatore e Fox Entertainment lo studio.

Universal Basic Guys

Universal Basic Guys è una commedia animata creata da Adam e Craig Malamut con al centro due fratelli Mark e Hank Hoagis che perdono il lavoro per lo sviluppo tecnologico, sostituiti da un robot e ricevono 3000 dollari al mese di sussidio. Cosa faranno con tutto questo tempo libero?