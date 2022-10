Annunciato in anteprima durante la presentazione ufficiale della sede italiana di Netflix, tenutasi lo scorso maggio, Summer Job, il primo reality show di Netflix, condotto da Matilde Gioli, è pronto per debuttare sulla piattaforma.

Il reality, prodotto da Banijay Italia, sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 16 dicembre.

I protagonisti di Summer Job saranno 10 concorrenti, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, ai quali verrà fatto credere di essere stati scelti per trascorrere una vacanza da sogno in una villa paradisiaca in Messico, sulla riviera Maya.

I concorrenti si godranno le prime 24 ore di vacanza, con tutti i comfort messi loro a disposizione, ma in un secondo momento, per continuare a vivere quella che era stata preannunciata come la vacanza più incredibile della loro vita, dovranno lavorare per la prima volta nella loro vita.

Questa è la particolarità che accomuna i partecipanti di questo reality: nessuno di loro ha alle spalle una vera e propria esperienza lavorativa.

I concorrenti, quindi, scopriranno che tutti i comfort di questa vacanza avranno un prezzo. Per raccogliere il budget settimanale e continuare a divertirsi, quindi, dovranno lavorare in alcune delle attività locali della riviera, sotto la supervisione e il giudizio di boss che saranno molto esigenti con loro.

Divisi in gruppi da 2 o 3 persone, i concorrenti, ogni settimana, si cimenteranno in diverse professioni: camerieri/e, assistenti al rifugio per animali, addetti/e alla manutenzione e al giardinaggio e altre ancora.

Chi non porterà a termine il lavoro assegnatogli e chi non dimostrerà impegno e dedizione, non riceverà la busta paga e sarà a rischio eliminazione.

Non mancheranno, inoltre, amicizie, amori, risate, lacrime, discussioni e anche sfide.

Matilde Gioli, al debutto come conduttrice, rilasciò le seguenti dichiarazioni durante la precitata presentazione della sede romana di Netflix:

Sono una persona molto curiosa, l’idea di provare un’esperienza nuova, l’ho accolta con grande entusiasmo. Io partivo proprio da zero. Sono uscita dalla mia zona di comfort e questa era una cosa completamente nuova. È stato divertente, mi è piaciuto lo spirito del progetto, con un ruolo maieutico, di una certa responsabilità, una sorella maggiore. Mi ha molto intenerito questa cosa. Ho fatto per la prima volta una cosa in diretta e ho avvertito una sensazione di adrenalina forte, un rapporto umano vero che si consuma al momento. Gli attori non si prestano a condurre programmi perché hanno paura di fare confusione e invece penso che si dovrebbero testare le proprie capacità.

La prima stagione di Summer Job sarà composta da 8 episodi.

Il reality show è scritto da Sonia Soldera, Giovanni Piccione, Marco Cappellini, Marco Matteo, Gabriella Nocera, Alessandro Tassone e Stefano Martinelli e diretto da Angelo Poli, con Romina Ronchi capo progetto.