Mercoledì continua a macinare record su Netflix: supera Dahmer e si avvicina a Stranger Things 4

Dal miglior esordio di sempre in lingua inglese alla seconda serie più vista su Netflix il passo è stato davvero breve: Mercoledì, il teen drama di Netflix incentrato sulla figlia maggiore di Morticia e Gomez Addams, continua a macinare record e il primato di Stranger Things 4 inizia a vacillare!

Alla fine di novembre, una settimana dopo il suo debutto su Netflix, vi avevamo parlato dei primi risultati ottenuti da Mercoledì e oggi, dopo tre settimane di permanenza sulla piattaforma, il pubblico continua a premiare la serie che ha visto Tim Burton alla regia dei primi quattro episodi.

Nella settimana dal 5 all’11 dicembre scorsi, Mercoledì ha continuato a dominare la classifica delle serie più viste in lingua inglese su Netflix, totalizzando oltre 269 milioni di ore e rimanendo incontrastata al primo posto della Top 10 nei 93 Paesi del mondo in cui Netflix è attivo, Italia inclusa.

Guardando invece la classifica globale di Netflix, Mercoledì è riuscita a sparigliare un po’ le carte e ha scalzato DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story dal secondo posto, arrivando a tallonare la serie che ad oggi mantiene il record assoluto in casa Netflix, la quarta stagione di Stranger Things. A tre settimane del suo debutto, la serie creata da Alfred Gough e Miles Millar ha totalizzato oltre 1 miliardo di ore di visione (1.022.190.000 ore per l’esattezza), mentre la serie su Jeffrey Dahmer è ferma a 856 milioni di ore.

Stranger Things 4 resta salda al primo posto con 1.352.090.000 ore visualizzate in 28 giorni, appena 329 milioni di ore in più rispetto a Mercoledì. Ce la farà la giovane rampolla della famiglia Addams a superare Stranger Things 4? Lo scopriremo tra una manciata di giorni.