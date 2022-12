Gen V, il primo teaser trailer della serie tv spin-off di The Boys

Le ottime premesse ci sono tutte: sangue, violenza e un cast che fa ben sperare. Stiamo parlando di Gen V, lo spin-off di The Boys, il grandissimo successo per la piattaforma di streaming che tornerà con la quarta stagione nel 2023.

Il 2023, però, sarà anche l’anno in cui debutteranno su Prime Video i giovani protagonisti della Godolkin University, la scuola per la lotta al crimine gestita dalla Vought International, la multinazionale che i fan di The Boys conoscono benissimo. Le riprese di Gen V, la prima serie spin-off, ambientata in parallelo alla quarta stagione della serie principale, si sono concluse lo scorso settembre e oggi Prime Video ci ha deliziato con le prime e truculente immagini.

La nuova serie, basata sul quarto volume a fumetti di The Boys, vede al timone Michele Fazekas e Tara Butters e un cast di nuove reclute, tra volti noti e debutti, davvero interessante: Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, ma anche Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. Prevista anche la partecipazione, sicuramente un cameo o poco più, di Jessie T. Usher che nella serie principale interpreta il supereroe tormentato A-Train.

Gen V, le prime immagini della serie tv spin-off di The Boys Guarda le altre 6 fotografie →

I giovani supereroi, iscritti alla Godolkin University, saranno chiamati a sfidarsi in una serie di difficili prove in stile The Hunger Games. La sinossi ufficiale ci rivela che, in pieno stile The Boys, GEN V esplorerà le vite dei competitivi Supes in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città del mondo.

Il trailer di Gen V, lo spin-off di The Boys in uscita nel 2023

Amazon non ha ancora ufficializzato la data di uscita di GEN V, ma sappiamo che arriverà nel corso del 2023, non è chiaro se in concomitanza con la quarta stagione di The Boys o meno. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più su questa promettente serie TV, godetevi il teaser ufficiale diffuso in queste ore.