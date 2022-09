Westeros sfida la Terra di Mezzo: è un fine settimana tutto fantasy, quello per chi vive nei mondi creati per le serie tv. Ed è anche un fine settimana di sfide fino all’ultimo spettatore, per accaparrarsi il titolo non solo di serie più vista, ma anche di serie più chiacchierata sul web. I contendenti, se non l’aveste ancora capito, sono House of the Dragon e Gli Anelli del Potere.

House of the Dragon, la prima puntata gratis su Youtube

La mossa più significativa del fine settimana è stata sferrata da Sky: proprio venerdì 2 settembre, giorno di uscita su Prime Video de Gli Anelli del Potere, la pay tv ha infatti deciso di mettere a disposizione gratuitamente il primo episodio del prequel di Game of Thrones, sul proprio canale Youtube. Una mossa che segue quella di Hbo Max negli Stati Uniti, che ha dato la stessa possibilità anche ai non abbonati.

Come fare per vedere House of The Dragon gratis (almeno il primo episodio)? Basta andare, appunto, sul canale Youtube di Sky Italia, dove si trova a disposizione il primo episodio, doppiato in italiano, della serie. È l’episodio andato in onda nella notte tra il 22 e 23 agosto scorsi e, nella versione doppiata in italiano, il 29 agosto. La prima stagione di House of the Dragon è composta in tutto da dieci episodi, visibili su Sky Atlantic e su Now. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Gli Anelli del Potere, online i primi due episodi

Prime Video, per il lancio dell’attesissimo prequel de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”, non ha messo in atto nessuna particolare strategia di marketing, se non quella di distribuire subito i primi due episodi e poi, dal 9 settembre, un episodio ogni venerdì, per un totale di otto puntate (la serie sarà composta da cinque stagioni).

È possibile vedere Gli Anelli del Potere gratuitamente? In un certo senso sì, se non si è ancora abbonati a Prime Video. Per tutti i nuovi abbonamenti, infatti, il servizio regala trenta giorni gratis, con la possibilità di annullare l’abbonamento dal mese successivo o continuare ad usufruirne al costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Sottoscrivendo un nuovo abbonamento adesso, quindi, è possibile vedere gratuitamente buona parte della prima stagione della serie, e decidere poi se mantenere l’abbonamento al servizio.

Il Trono di Spade a… Milano

Infine, tornando in casa Sky, dal 2 al 4 settembre in Piazza Gae Aulenti a Milano è possibile partecipare ad un’esperienza in puro stile House of the Dragon. Dopo un tour nel Regno Unito, arriva infatti anche in Italia la Sala del Trono della Fortezza Rossa, pronta ad accogliere il nuovo Re.

In piazza è possibile trovare, affiancata da alcune uova di drago, la versione più antica del Trono di Spade (quella vista nel prequel, per intenderci), su cui è possibile sedersi dalle 11:00 alle 20:00. A fianco del Trono, dalle 11:00 alle 18:00, un illustre cittadino di Westeros, vestito e acconciato come ogni buon suddito di quell’epoca che si rispetti, che porrà a chi vorrà la fatidica domanda: “Pensi di essere un vero erede al trono?”.

Se la risposta sarà sì, il fan dovrà dimostrarlo, rispondendo correttamente ad almeno due delle tre domande che gli saranno poste. Il tema? Ovviamente loro, i Targaryen, la famiglia più importante dei Sette Regni. Chi riuscirà nell’impresa riceverà il titolo di erede al trono.

Inoltre, è prevista la possibilità di immergersi nel mondo di Westeros con un’acconciatura in perfetto stile Targaryen, grazie alla collaborazione di un hair stylist e all’aiuto di qualche sfavillante accessorio, prima di scattare il selfie d’obbligo sul trono.