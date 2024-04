Stasera, 15 aprile 2024, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Dario Maltese, nel ruolo di opinionisti, e di Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviata.

Il programma è prodotto in collaborazione con Banijay Italia. La regia è a cura di Roberto Cenci.

Isola dei Famosi 2024, terza puntata 15 aprile: anticipazioni

Questa sera andrà in onda la terza puntata della diciottesima edizione del reality show di Canale 5.

Il naufrago che riuscirà a sopravvivere sull’Isola porterà a casa il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro di cui la metà sarà devoluta ad un ente di beneficenza proposto dal vincitore.

Chi sarà il primo eliminato di questa edizione? A rischio eliminazione sono Luce Caponegro, Khady Gueye. Samuel Peron e Beppe il Pescivendolo. E, come anticipato da Vladimir Luxuria, quest’anno non ci saranno ultime spiagge e situazioni di salvataggio in extremis. Chi sarà il meno votato da parte del pubblico tornerà immediatamente in Italia.

Isola dei Famosi 2024, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti di questa diciottesima edizione e che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono 18 (molti di questi anticipati da TvBlog):

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire l’Isola dei Famosi 2024 in diretta dalle ore 21:40 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging, a più tardi!