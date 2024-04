In diretta su tvblog.it la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 dell’8 aprile 2024: il cast, i concorrenti naufraghi e opinionisti

Questa sera, 8 aprile 2024, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Dario Maltese, nel ruolo di opinionisti, e di Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviato.

Il programma è prodotto in collaborazione con Banijay Italia. La regia è a cura di Roberto Cenci.

Isola dei Famosi 2024, prima puntata 8 aprile: anticipazioni

Questa sera avrà inizio la diciottesima edizione del reality show di Canale 5.

Al timone del programma, per la prima volta, ci sarà Vladimir Luxuria che ha ricoperto tutti i ruoli da naufraga (e vincitrice) a inviata, opinionista e ora conduttrice, è garante del vero “spirito dell’Isola”, avendolo vissuto in prima persona. Uno spirito che quest’anno torna alle origini, con privazioni che metteranno ancora più a dura prova i concorrenti e una vita in totale convivenza.

Il naufrago che riuscirà a sopravvivere sull’Isola conquisterà il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro di cui la metà sarà devoluta ad un ente di beneficenza proposto dal vincitore.

Isola dei Famosi 2024, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti di questa diciottesima edizione e che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono 18 (molti di questi anticipati da TvBlog):

Joe Bastianich (imprenditore e volto televisivo), Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Matilde Brandi (Showgirl), Luce Caponegro (in arte “Selen” ex attrice cinema hard), Artur Dainese (Modello), Peppe Di Napoli (pescivendolo), Pietro Fanelli (poeta influencer), Edoardo Franco (chef), Khady Gueye (modella), Samuel Peron (ballerino e maestro Ballando con le stelle), Tonia Romano (vigile del fuoco), Aras Senol (attore), Edoardo Stoppa (volto tv, conduttore, ex inviato Striscia la Notizia), Marina Suma (attrice), Alvina Verecondi Scortecci (avvocato penalista), Valentina Vezzali (campionessa di scherma), Maitè Yanes (attrice spagnola) e Greta Zuccarello (ballerina).

Isola dei Famosi 2024, puntata 8 aprile: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire l’Isola dei Famosi 2024 in diretta dalle ore 21:40 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.