Loretta Goggi a TvBlog: le mie canzoni delle canzoni del Festival di Sanremo

Di Hit giovedì 3 settembre 2020

Le canzoni preferite di Loretta Goggi del Festival di Sanremo

Proprio in questi giorni su TvBlog è online un torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Attraverso 7 post, decennio per decennio, andremo a scegliere la canzone preferita dei nostri lettori, per poi mettere in gara le dieci prime classificate arrivando cosi ad eleggere la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

Abbiamo chiesto ai conduttori delle varie edizioni del Festival la loro o le loro canzoni preferite di questi 70 anni di Festival. Dopo Pippo Baudo, Claudio Cecchetto, Piero Chiambretti, Fabio Fazio, Simona Ventura, Antonella Clerici, Maria De Filippi, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Lorella Cuccarini e Gianni Morandi oggi è la volta di Loretta Goggi che ha condotto il Festival di Sanremo nel 1986, prima donna a condurre in solitaria la più importante trasmissione televisiva nazionale.

Ecco dunque cosa ci ha detto Loretta Goggi :

Farò il titolo di tre canzoni che hanno vinto Sanremo, parto da "Come saprei" di Giorgia, che ha vinto l'edizione del Festival del 1995. Poi un'altra canzone che apprezzo tantissimo fra quelle che sono arrivate sul gradino più alto di Sanremo c'è "Luce, tramonti a Nord-Est" della bravissima Elisa. Quindi metterei al primo posto in questo mio podio la canzone che ha vinto l'ultima edizione del Festival, ovvero "Fai rumore" di Diodato, un artista che apprezzo molto. Mi piace però citare altre due canzoni che mi piacciono molto del Festval di Sanremo, che però non hanno vinto. Una è "Almeno tu nell'universo" cantata da una artista di grande talento ovvero Mia Martini ed un pezzo bellissimo scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio. Concludo poi citando un'altra canzone che mi piace molto, ovvero "La voce del silenzio" scritta da Paolo Limiti, Mogol ed Elio Isola, del Festival del 1968 cantata da Tony Del Monaco e Dionne Warwick.

Grazie a Loretta Goggi. Permettetemi però una intrusione personale, perchè parlando di Festival di Sanremo con Loretta Goggi non posso non citare il brano arrivato al secondo posto nell'edizione del 1981 "Maledetta primavera" scritto da Totò Savio e Amerigo Cassella, rivediamo quelle immagini e riascoltiamo questa canzone.

Il torneo