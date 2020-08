Sanremo bis, la canzone delle canzoni del Festival: la gara delle vincitrici degli anni sessanta

Di Hit lunedì 17 agosto 2020

Vota la canzone preferita fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival della canzone italiana

Su TvBlog è in corso il torneo per eleggere la canzone delle canzoni fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival di Sanremo. Ieri siamo partiti con le prime 9 canzoni, ovvero quelle che hanno trionfato nel decennio degli anni cinquanta, oggi è la volta di mettere in gara le 10 canzoni vincitrici degli anni sessanta.

1960: Romantica (Tony Dallara e Renato Rascel)

1961: Al di là (Betty Curtis e Luciano Tajoli)

1962: Addio addio (Claudio Villa e Domenico Modugno)

1963: Uno per tutte (Tony Renis ed Emilio Pericoli)

1964: Non ho l'età (per amarti) * (Gigliola Cinquetti e Patricia Carlì)

1965: Se piangi se ridi (Bobby Solo e New Christy Minstrels)

1966: Dio come ti amo (Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti)

1967: Non pensare a me (Claudio Villa e Iva Zanicchi)

1968: Canzone per te (Sergio Endrigo e Roberto Carlos)

1969: Zingara (Iva Zanicchi e Bobby Solo)

Ora non vi resta che votare la vostra canzone preferita fra le vincitrici del Festival di Sanremo del decennio degli anni sessanta.