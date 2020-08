Sanremo bis, la canzone delle canzoni del Festival: la gara delle vincitrici degli anni cinquanta

Di Hit domenica 16 agosto 2020

Vota la canzone preferita fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival della canzone italiana

Quale potrebbe essere la canzone delle canzoni del Festival di Sanremo di sempre? A questa difficile domanda TvBlog tenta di dare una risposta con questo torneo estivo in cui metterà in gara le 70 canzoni che hanno vinto le edizioni del Festival della canzone italiana finora andate in scena, concedendo loro un originale bis.

Prenderemo cioè le canzoni che hanno trionfato in questi 70 anni e le metteremo in gara -decennio per decennio- facendo decidere a voi cari lettori di TvBlog la preferita. Le prime classificate per ogni decennio passeranno al turno successivo con un ultimo post in cui metteremo in gioco le dieci più votate e a quel punto eleggeremo la canzone delle canzoni delle 70 edizioni del Festival.

Oggi partiremo con le canzoni vincitrici del primo decennio del Festival, quelle cioè degli anni cinquanta.

1951: Grazie dei fiori (Nilla Pizzi)

1952: Vola colomba (Nilla Pizzi)

1953: Viale d'autunno (Carla Boni e Flo Sandons)

1954: Tutte le mamme (Giorgio Consolini e Gino Latilla)

1955: Buongiorno tristezza (Claudio Villa e Tullio Pane)

1956: Aprite le finestre (Franca Raimondi)

1957: Corde della mia chitarra (Claudio Villa e Nunzio Gallo)

1958: Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno e Johnny Dorelli)

1959: Piove (Domenico Modugno e Johnny Dorelli)

Ora non vi resta che votare la vostra canzone preferita fra le vincitrici del Festival di Sanremo del decennio degli anni cinquanta.