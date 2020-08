Sanremo bis, la canzone delle canzoni del Festival: la gara delle vincitrici degli anni 2010-2020

Vota la canzone preferita fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival della canzone italiana

>Su TvBlog è in corso il torneo per eleggere la canzone delle canzoni fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival di Sanremo. Siamo partiti con le prime 59 canzoni, ovvero quelle che hanno trionfato nel decennio degli anni cinquanta, sessanta, settanta, ottanta e novanta. Oggi è la volta di mettere in gara le 11 canzoni vincitrici fra il 2010 ed il 2020.

2010 Valerio Scanu – "Per tutte le volte che…"

2011 Roberto Vecchioni – "Chiamami ancora amore"

2012 Emma – "Non è l’inferno"

2013 Marco Mengoni – "L’Essenziale"

2014 Arisa – "Controvento"

2015 Il Volo – "Grande amore"

2016 Stadio – "Un giorno mi dirai"

2017 Francesco Gabbani – "Occidentali's Karma"

2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente"

2019 Mahmood "Soldi"

2020 Diodato "Fai rumore"

Ora non vi resta che votare la vostra canzone preferita fra le vincitrici del Festival di Sanremo del decennio degli anni ottanta. Nota di servizio: Se non vi prende il voto nel box del sondaggio, scrivete gentilmente la vostra preferenza nei commenti. Grazie della pazienza.