Sanremo bis, la canzone delle canzoni del Festival: la gara delle vincitrici degli anni duemila

Di Hit venerdì 21 agosto 2020

Vota la canzone preferita fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival della canzone italiana

>Su TvBlog è in corso il torneo per eleggere la canzone delle canzoni fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival di Sanremo. Siamo partiti con le prime 49 canzoni, ovvero quelle che hanno trionfato nel decennio degli anni cinquanta, sessanta, settanta e ottanta. Oggi è la volta di mettere in gara le 10 canzoni vincitrici degli anni duemila.

2000 Avion Travel – "Sentimento"

2001 Elisa – "Luce (Tramonti a nord est)"

2002 Matia Bazar – "Messaggio d’amore"

2003 Alexia – "Per dire di no"

2004 Marco Masini – "L’uomo volante"

2005 Francesco Renga – "Angelo"

2006 Povia – "Vorrei avere il becco"

2007 Simone Cristicchi – "Ti regalerò una rosa"

2008 Giò Di Tonno, Lola Ponce – "Colpo di fulmine"

2009 Marco Carta – "La forza mia"

Ora non vi resta che votare la vostra canzone preferita fra le vincitrici del Festival di Sanremo del decennio degli anni ottanta. Se la "magica" applicazione dei sondaggi non vi prende il voto, per cortesia scrivete la vostra preferenza nei commenti, grazie per la pazienza.