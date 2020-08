Sanremo bis, la canzone delle canzoni del Festival: la gara delle vincitrici degli anni novanta

Vota la canzone preferita fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival della canzone italiana

Su TvBlog è in corso il torneo per eleggere la canzone delle canzoni fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival di Sanremo. Siamo partiti con le prime 39 canzoni, ovvero quelle che hanno trionfato nel decennio degli anni cinquanta, sessanta, settanta e ottanta. Oggi è la volta di mettere in gara le 10 canzoni vincitrici degli anni novanta.

1990 Pooh – "Uomini soli"

1991 Riccardo Cocciante – "Se stiamo insieme"

1992 Luca Barbarossa – "Portami a ballare"

1993 Enrico Ruggeri – "Mistero"

1994 Aleandro Baldi – "Passerà"

1995 Giorgia – "Come saprei"

1996 Ron, Tosca – "Vorrei incontrarti fra cent’anni"

1997 Jalisse – "Fiumi di parole"

1998 Annalisa Minetti – "Senza te o con te"

1999 Anna Oxa – "Senza pietà"

Ora non vi resta che votare la vostra canzone preferita fra le vincitrici del Festival di Sanremo del decennio degli anni ottanta. Nota di servizio: Se non vi prende il voto nel box del sondaggio, scrivete gentilmente la vostra preferenza nei commenti. Grazie della pazienza.