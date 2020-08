Sanremo bis, la canzone delle canzoni del Festival: la gara delle vincitrici degli anni ottanta

Di Hit mercoledì 19 agosto 2020

Vota la canzone preferita fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival della canzone italiana

Su TvBlog è in corso il torneo per eleggere la canzone delle canzoni fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival di Sanremo. Siamo partiti con le prime 29 canzoni, ovvero quelle che hanno trionfato nel decennio degli anni cinquanta, sessanta e settanta. Oggi è la volta di mettere in gara le 10 canzoni vincitrici degli anni ottanta.

1980 Toto Cutugno “Solo noi“

1981 Alice “Per Elisa“

1982 Riccardo Fogli “Storie di tutti i giorni“

1983 Tiziana Rivale “Sarà quel che sarà“

1984 Al Bano, Romina Power “Ci sarà“

1985 Ricchi e Poveri “Se m’innamoro“

1986 Eros Ramazzotti “Adesso tu“

1987 Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi “Si può dare di più“

1988 Massimo Ranieri “Perdere l’amore“

1989 Anna Oxa, Fausto Leali “Ti lascerò“

Ora non vi resta che votare la vostra canzone preferita fra le vincitrici del Festival di Sanremo del decennio degli anni ottanta.

Nota di servizio: Se non vi prende il voto nel box del sondaggio, scrivete gentilmente la vostra preferenza nei commenti. Grazie della pazienza.