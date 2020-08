Sanremo bis, la canzone delle canzoni del Festival: la gara delle vincitrici degli anni settanta

martedì 18 agosto 2020

Vota la canzone preferita fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival della canzone italiana

Su TvBlog è in corso il torneo per eleggere la canzone delle canzoni fra le vincitrici delle 70 edizioni del Festival di Sanremo. Siamo partiti con le prime 19 canzoni, ovvero quelle che hanno trionfato nel decennio degli anni cinquanta e sessanta, oggi è la volta di mettere in gara le 10 canzoni vincitrici degli anni settanta.

1970 Chi non lavora non fa l'amore (Adriano Celentano, Claudia Mori)

1971 Il cuore è uno zingaro (Nada, Nicola Di Bari)

1972 I giorni dell'arcobaleno (Nicola Di Bari)

1973 Un grande amore e niente più (Peppino Di Capri)

1974 Ciao cara come stai? (Iva Zanicchi)

1975 Ragazza del Sud (Gilda)

1976 Non lo faccio più (Peppino Di Capri)

1977 Bella da morire (Homo Sapiens)

1978 E dirsi ciao (Matia Bazar)

1979 Amare (Mino Vergnaghi)

Ora non vi resta che votare la vostra canzone preferita fra le vincitrici del Festival di Sanremo del decennio degli anni settanta.