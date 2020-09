Gianni Morandi a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo

Di Hit mercoledì 2 settembre 2020

Proprio in questi giorni su TvBlog è online un torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Attraverso 7 post, decennio per decennio, andremo a scegliere la canzone preferita dei nostri lettori, per poi mettere in gara le dieci prime classificate arrivando cosi ad eleggere la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

Abbiamo chiesto ai conduttori delle varie edizioni del Festival la loro o le loro canzoni preferite di questi 70 anni di Festival. Dopo Pippo Baudo, Claudio Cecchetto, Piero Chiambretti, Fabio Fazio, Simona Ventura, Antonella Clerici, Maria De Filippi, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Milly Carlucci e Lorella Cuccarini oggi è la volta di Gianni Morandi che ha condotto il Festival di Sanremo nel 2011 e nel 2012.

Ecco dunque cosa ci ha detto Gianni Morandi :

La mia canzone preferita è "Chiamami ancora amore" di Roberto Vecchioni. Una canzone bellissima che ho scelto per l'edizione del 2011 da me condotta. Ricordo che dovetti corteggiare molto Vecchioni che era restio a partecipare al Festival. Alla fine sono riuscito a convincerlo e credo che poi a ragion veduta pure lui è rimasto soddisfatto ad aver accettato il mio invito.

