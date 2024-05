Anticipazioni, conduttori, cast, ospiti, cantanti, scaletta e messa in onda del Radio Zeta Future Hits Live 2024, in onda il 31 maggio.

Radio Zeta Future Hits Live è il “Festival della Generazione Zeta” di Radio Zeta e RTL 102.5, giunto alla terza edizione, che si terrà a Roma, al Centrale del Foro Italico, il 31 maggio 2024 e che andrà in onda a partire dalle ore 20:30. L’evento nasce da un’idea di Lorenzo Suraci; la produzione è di Fabio Marcantelli mentre la line-up musicale è a cura di Lina Pintore; i testi sono a cura Federica Gentile. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Radio Zeta Future Hits Live 2024: quando andrà in onda

Il Radio Zeta Future Hits Live 2024 andrà in onda sabato 31 maggio 2024 in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre e canale 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e canale 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play e in contemporanea anche su Sky Uno e in chiaro su TV8.

Radio Zeta Future Hits Live 2024: ospiti, artisti, cast

Questa è la line-up completa dell’edizione 2024 di Radio Zeta Future Hits Live: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six e Zerb.

Radio Zeta Future Hits Live 2024: conduttori

Quest’anno, il Radio Zeta Future Hits Live sarà condotto da Paola Di Benedetto (per la terza volta consecutiva) e da Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati.

Radio Zeta Future Hits Live 2024: biglietti

Gli ultimi biglietti per il Radio Zeta Future Hits 2024 Live sono disponibili su TicketOne.

Radio Zeta Future Hits Live 2024: social

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL24.

La manifestazione musicale si può seguire sui social anche attraverso gli account ufficiali Facebook, X, Instagram e TikTok di Radio Zeta.

Radio Zeta Future Hits Live 2024: streaming

L’evento sarà visibile in streaming su NOW.