Maria De Filippi a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo

Di Hit giovedì 27 agosto 2020

Maria De Filippi sceglie la sua canzone preferita fra tutte quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo

Proprio in questi giorni su TvBlog è online un torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Attraverso 7 post, decennio per decennio, stiamo mettendo in gara le canzoni che hanno vinto ogni edizione, per poi scegliere fra le sette canzoni prime classificate di queste eliminatorie la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

Abbiamo chiesto a molti presentatori della kermesse canora più famosa del nostro paese di dirci qual è la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival. Dopo Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Claudio Cecchetto, Simona Ventura Antonella Clerici, oggi è il turno di Maria De Filippi che ha condotto il Festival di Sanremo del 2017 insieme a Carlo Conti e ha partecipato all'edizione 2009 del Festival presentando la finale con Paolo Bonolis.

Ecco dunque cosa ci ha detto Maria De Filippi a tal proposito:

La mia canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival Sanremo è Luce, tramonti a Nord-Est cantata da Elisa. Brano che ha vinto l'edizione del 2001. Questa canzone è stata la prima cantata in italiano di una grandissima artista.

