“Nel maggio del 2001, accompagnammo Maria a Milano perché doveva condurre, insieme a Gerry Scotti, la serata dei “Telegatti” (nella quale, peraltro, avrebbe anche ritirato il premio per il miglior talk show del 2001: “C’è Posta Per Te”). Purtroppo per tutti, proprio quella sera, Alberto venne a mancare: era il 21 maggio del 2001. La scomparsa di Silvestri me la ricordo con chiarezza, perché avvenne in un giorno importante. La produzione organizzò un pullman diretto a Milano per noi dello staff: lei ci voleva accanto a sé. Ricordo che, in quell’occasione, vidi decine e decine di volti del mondo dello spettacolo, presenti – come da cerimoniale – per ritirare i premi. C’era, tra gli altri, un giovanissimo Gabriel Garko, bellissimo nel suo abito nero e con un taglio a caschetto biondo platino; un giovanissimo e impacciato Francesco Totti, che indossava un abito color amaranto. Il destino volle che Alberto ci lasciasse proprio quella sera. Per non turbare Maria, da Roma si decise di comunicarle la notizia con qualche ora di ritardo, al termine della registrazione dello spettacolo. Ricordo i silenzi alla cena che seguì la consegna del Telegatto. Dopo la scomparsa di Alberto, iniziò l’“era” di Sabina Gregoretti, che sarebbe diventata, di lì a poco, il braccio destro della De Filippi. Ricordo un commento che Maurizio fece su Sabina: “Per me è il più bravo produttore che c’è in Europa…”. Sabina – donna di idee – amava cimentarsi nei contenuti più che nei conti e nei consuntivi. Fu lei, ad esempio, a ideare la nuova formula di “Uomini e Donne”, che abbandonò la veste del talk-show per diventare un dating show“.

Testo tratto da Figli di Maria. Dietro le quinte dei programmi più amati della TV. A firmare il libro “che nessun editore ha accettato di pubblicare” è Vanessa Collini Sermoneta.

Figli di Maria, chi è l’autrice Vanessa Collini Sermoneta

Dal 1993 al 2020 ha lavorato a strettissimo contatto con Maria De Filippi. Più precisamente: dopo aver esordito come pubblico parlante di Amici (all’epoca era un talk show generazionale, non un talent), nel 1999 iniziò a collaborare come redattrice e poi autrice di programmi popolari come Uomini e donne, C’è posta per te, il già citato Amici, Temptation Island, Selfie – Le cose cambiano, Volere e volare, Il Ballo delle Debuttanti, Uno due tre Stalla. È stata anche curatrice di Uomini e donne Magazine.

Il racconto tratto da Figli di Maria e proposto qui sopra riguarda un passaggio cruciale per la vita, la carriera e la televisione di Maria De Filippi. Che, mentre si trova a Milano per registrare la cerimonia di premiazione dei Telegatti, nel maggio del 2001 viene informata della morte di Alberto Silvestri, papà del cantautore Daniele e storico collaboratore e autore del marito Maurizio Costanzo.

