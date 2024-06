E’ da tempo il programma leader del pomeriggio televisivo italico. Stiamo parlando di Uomini e Donne, il varietà diretto e condotto da Maria De Filippi che presidia la prima parte del pomeriggio di Canale 5 e su cui oggi ha puntato la sua lente la nostra storica rubrica di focus ascolti.

Il dato medio stagionale di Uomini e Donne

Partiamo come sempre dal dato medio stagionale che si è fissato nella stagione appena finita al 25,84% di share, pari a 2.654.053 telespettatori. Dato sostanzialmente in linea con la stagione precedente, segno che il programma ha un suo affezionato pubblico. La puntata con lo share più alto è stata quella del 13 maggio con il 29,15%, mentre quella con il dato assoluto più alto è stata quella del 4 marzo con 3.066.000 telespettatori. La copertura netta è stata di 4.660.578 telespettatori per una permanenza del 56,95%. L’età media del pubblico di Uomini e donne è di 56 anni. Addentriamoci ora nei vari target partendo proprio dalle fasce per età.

L’età del pubblico di Uomini e Donne

Il programma del pomeriggio di Canale 5 abbraccia la maggior parte del pubblico più giovane davanti alla tv in quelle ore. In particolare registriamo lo share più alto nella fascia 15-24 anni con il 37%. Segue la 35-44 anni con il 36% di share, quindi abbiamo il 35% nella fascia dei teens ovvero 15-19 anni ed il 34% nella 25-34 anni ed il 33% nella 45-54 anni. Percentuali più basse nelle fasce del pubblico più maturo, con il 24% nella 55-64 anni ed il 21% per gli over 65.

Il livello d’istruzione e le classi socio economiche

Passiamo ora al livello d’istruzione dove vediamo primeggiare l’elementare con il 31% di share e la media inferiore con il 27% di share. Registriamo poi il 23% nella media superiore ed il 15% fra gli universitari. Per classi socio economiche lo share più alto è nella classe bassa con il 34%, seguito dalla classe media con il 30% di share. Scendiamo poi al 23% della classe medio bassa, il 21% nella medio alta ed il 12% di share nella classe alta.

I dati regionali del programma di Maria De Filippi

Passiamo e chiudiamo come sempre con i dati regionali. La regione in cui Uomini e donne ottiene la percentuale di share più alta risulta essere la Valle d’Aosta con il 43% di share. Segue la Campania con il 40% e l’Abruzzo con il 36% di share. La regione in cui il varietà di Maria De Filippi ottiene il dato più basso risulta essere il Friuli Venezia Giulia con il 9% di share. Segue la Liguria con il 14% ed il Molise con il 16% di share.