Oggi, martedì 22 ottobre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Michele è uscito in esterna con Beatrice. In studio, Amal ha dichiarato di voler corteggiare solamente Michele e che non intende tornare a corteggiare Alessio che, durante la registrazione di ieri, l’ha eliminata dal suo trono.

Martina, invece, è uscita in esterna con Ciro. In occasione della sua laurea, Ciro ha portato in studio un regalo alla conduttrice e una copia della laurea, con dedica, per la tronista.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Marcello e Giada hanno deciso di lasciare il programma insieme.

Gemma, invece, è uscita nuovamente con Fabio ed è stata trasmessa la loro esterna. Durante la serata, hanno cantato al karaoke e Gemma si è soffermata sulle parole di una canzone, dandogli molto valore. Fabio, però, non ha condiviso il suo pensiero.

Mario ha discusso con Morena perché quest’ultima non ha ancora compreso i motivi per i quali lui ha deciso di chiudere la frequentazione con lei.

Barbara, dopo la sfuriata di ieri, ha discusso nuovamente con Fabio che, alla fine, ha deciso di chiudere con lei. Fabio sta frequentando altre dame e Barbara è intervenuta spesso per metterlo in cattiva luce.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.