Uomini e Donne: novità per Gemma Galgani?

Tra meno di due giorni, dopo oltre due settimane, tornerà in onda, uno dei programmi più visti su Canale 5, ovvero ‘Uomini e Donne‘. Ritroveremo dame e cavalieri del trono over ed i tronisti in carica, Cristian Forti, Brando Ephrikian che, a distanza di sei mesi, ancora non hanno scelto con chi uscire dalla trasmissione.

Accanto a loro, da qualche settimana, si è seduta Ida Platano che, tornata single dopo la rottura con Alessandro Vicinanza (ospite, domani pomeriggio, di ‘Verissimo’), sta approfondendo la conoscenza con Mario Cusitore, Ernesto Russo, David Mesa. In attesa delle nuove registrazioni, nei prossimi giorni, saranno trasmesse le puntate registrate prima della pausa natalizia.

Gemma Galgani dagli over al trono di Uomini e Donne?

‘Novella 2000’, in questi giorni, però, ha lanciato una bomba (ripresa da molti quotidiani on line come IlMattino.it) che riguarderebbe una delle dame storiche del parterre, ovvero Gemma Galgani. La donna, negli ultimi tempi, sembra essersi buttata a capofitto in storie impossibili che faticano a trovare il ‘lieto fine’. La De Filippi potrebbe metterci lo zampino facendole trovare finalmente il principe azzurro:

“Dopo Ida Platano anche la sua storica amica Gemma potrebbe intraprendere lo stesso percorso. La Galgani ultimamente non è più al centro dello studio per raccontare le sue conoscenze. Di lei fanno notizia solo le sfilate, ma di storie d’amore purtroppo nemmeno l’ombra. Negli ultimi mesi è rimasta anche molto delusa da alcuni uomini che stava conoscendo. E quindi si pensa a una vera e propria svolta. I ben informati dicono che in questo modo Maria De Filippi possa finalmente trovare per Gemma Galgani il grande amore. Uscendo con più uomini contemporaneamente e vivendo la conoscenza come quella tipica del Trono Classico, magari potrà riuscire a trovare il grande amore che ormai attende da oltre 10 anni. Come la prenderà Tina Cipollari ritrovandosela praticamente seduta accanto?”

Un’indiscrezione (che se fosse confermata), di fatto, porterebbe ad un iniziale avvicendamento con il trono dei giovani fino al pensionamento definitivo dopo 28 anni di onorato servizio. Vi piace come suggestione?