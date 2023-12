Con la puntata andata in onda venerdì 22 dicembre su Canale 5, Uomini e Donne è andato in vacanza e tornerà in onda nel 2024.

Quando tornerà in onda Uomini e Donne?

Con la puntata andata in onda venerdì 22 dicembre, Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, ha messo la parola fine al suo 2023. Il programma pomeridiano di Canale 5 farà il suo ritorno nell’anno nuovo, precisamente lunedì 8 gennaio 2024.

Per vedere in tv, quindi, gli avvenimenti che vi abbiamo già anticipato nei nostri consueti post spoiler, i telespettatori di Uomini e Donne dovranno attendere due settimane.

Per quanto riguarda la settimana di Natale, lunedì 25 dicembre e martedì 26 dicembre, Canale 5, al posto di Uomini e Donne, replicherà gli eventi musicali andati in onda la sera prima quindi rispettivamente Elisa – Buon Natale anche a te, con Elisa, e Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Federica Panicucci.

Da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre, invece, il programma di Maria De Filippi sarà sostituito dalle puntate in prima visione de La Promessa.

Uomini e Donne: dove siamo rimasti?

Nelle puntate andate in onda negli ultimi giorni, seguite in tempo reale da TvBlog, abbiamo visto Alessandro, impegnato in una frequentazione con Roberta, manifestare l’intenzione di conoscere meglio anche Cristina.

Abbiamo visto anche Alessio e Claudia discutere soprattutto a causa di Manuela, dopo un iniziale riavvicinamento.

Gemma, invece, dopo aver chiuso la conoscenza con Antonio, ha avuto un incontro con Vincenzo che, però, si è chiuso in un nulla di fatto.

Cristian ha discusso con Valentina mentre Brando si è baciato sia con Beatriz che con Raffaella. Ida Platano, infine, è uscita in esterna con Ernesto.

Uomini e Donne: da dove ripartirà

Il programma di Maria De Filippi ripartirà con la registrazione del 12 dicembre scorso durante la quale una delle protagoniste del Trono Over, Roberta, dopo aver visto Alessandro iniziare concretamente una frequentazione con Cristina, ha deciso di lasciare il programma.

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, vedremo tre nuove esterne dei tre tronisti attualmente presenti in studio, Cristian, Brando e Ida Platano.