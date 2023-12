Oggi, martedì 12 dicembre 2023, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione in corso di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, ogni tronista ha realizzato un’esterna: Ida Platano ha portato in esterna Mario, Cristian è uscito con Valentina mentre Brando, per la sua esterna, ha scelto Beatriz.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Roberta è arrivata alla clamorosa decisione di lasciare il programma da sola dopo aver visto Alessandro decidere di iniziare una frequentazione con Cristina. Roberta ha dichiarato che non riuscirebbe a vedere Alessandro conoscere e uscire con altre dame del parterre, di conseguenza, la decisione migliore per lei è quella di lasciare il programma.

Già durante la registrazione che si è tenuta ieri, Roberta e Alessandro avevano litigato per il medesimo motivo. Cristina, in un primo momento, si era dichiarata non interessata ad Alessandro, aggiungendo che non sarebbe uscita con lui anche per una questione di rispetto nei confronti di Roberta. Quest’ultima, però, ha dichiarato che Cristina poteva tranquillamente sentirsi libera di accettare l’invito, addossando la colpa di questa situazione unicamente ad Alessandro.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.

Sempre su Witty Tv, infine, sono disponibili filmati e contenuti in esclusiva riguardanti il programma.