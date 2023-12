Oggi, lunedì 11 dicembre 2023, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione in corso di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Cristian, al termine della scorsa registrazione, è andato a parlare con Virginia nei camerini, chiedendole di non andarsene. Il chiarimento è terminato con un abbraccio. Il tronista ha portato in esterna proprio Virginia che gli ha organizzato un sorpresa. Cristian e Virginia si sono scambiati frasi importanti e, tra loro, è scattato anche il bacio.

In studio, Valentina si è scagliata contro Cristian, invitandolo ad aprire gli occhi sui comportamenti di Virginia. Valentina, quindi, ha lasciato lo studio e Cristian le è corso dietro.

Brando, invece, ha fatto due esterne, una con Raffaella e l’altra con Beatriz. In entrambe le esterne, c’è stato un bacio. Nell’esterna con Beatriz, lei gli ha scritto una lettera e il tronista si è commosso. In studio, però, Beatriz è stata nuovamente criticata da Tina Cipollari. Nell’esterna con Raffaella, invece, Brando gli ha regalato una foto di lui da bambino e la corteggiatrice gli ha confidato la paura di non essere la scelta.

Brando ha scelto di ballare con Beatriz che, nel frattempo, in studio, si è mostrata giù di morale. Beatriz, però, ha rifiutato il ballo.

Ida Platano, invece, è uscita in esterna con Ernesto e poi ha avuto un confronto con Mario e David, rimproverando loro l’assenza di reazioni. Mario ha replicato, affermando di non essere la persona a cui piacciono liti e discussioni in studio. Ida ha accettato la motivazione e tra loro è tornato il sereno.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Roberta e Alessandro hanno trascorso del tempo insieme a Salerno, la città di lui. In studio, però, Alessandro ha nuovamente manifestato il proprio interesse per Cristina. Quest’ultima non ha intenzione di iniziare a frequentare Alessandro, anche per una questione di rispetto nei riguardi di Roberta.

Roberta, però, ha dato il via libera a Cristina e non ha nascosto una certa delusione per i comportamenti di Alessandro che, durante la registrazione, ha ballato con Cristina.

Alessio e Claudia, invece, hanno avuto un riavvicinamento ma, in studio, hanno discusso pesantemente. La loro relazione sembra essere giunta ad una fine definitiva.

Marco ha conosciuto una nuova ragazza che ha deciso di iniziare a frequentare.

Gemma, invece, ha chiuso la conoscenza con Antonio e ha espresso interesse per un altro cavaliere che, però, si è dichiarato non interessato a lei.

Barbara e Cristina, infine, hanno conosciuto due uomini giunti per loro ma hanno deciso di non tenerli.

