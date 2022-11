Top ascolti talk show prime time, Floris e Del Debbio al comando

Siamo al nostro periodico appuntamento con la rubrica di Focus ascolti dove andiamo ad analizzare, per periodi, appunto gli ascolti dei programmi della nostra cara televisione generalista. Oggi ci occupiamo dei talk show che popolano attualmente il territorio del prime time, quei programmi di attualità che vanno in onda fra le 21:30 e la mezzanotte ed oltre, posizionati dopo il territorio dell’access prime time, popolato anch’esso, in taluni casi, sempre da talk giornalistici, che però andremo ad analizzare sul fronte degli ascolti a parte. La nostra classifica metterà in fila le diverse trasmissioni tenendo conto del dato dello share.

Gli ascolti dei singoli programmi sono su dati medi dell’intero anno solare, partono cioè da gennaio 2022 e fino alla settimana appena terminata. Il talk giornalistico di prime time più visto è Dimartedì, il programma diretto e condotto da Giovanni Floris per La7. Dimartedì ottiene un dato medio di telespettatori di 1.218.000, pari al 6,51% di share.

Al secondo posto, con un dato medio da inizio anno di 1.001.000 telespettatori pari al 6,50% di share è il programma Dritto e rovescio diretto e condotto da Paolo Del Debbio per Rete 4 ed in onda di giovedì sera. Terzo posto per un altro talk giornalistico in onda il giovedì sera, ma su La7, parliamo naturalmente di Piazza pulita, programma diretto e condotto da Corrado Formigli, che fa registrare un dato pari a 889.000 telespettatori ed il 5,66% di share.

Quarta piazza per il talk di attualità del martedì sera di Rete 4, ovvero Fuori dal coro, diretto e condotto da Mario Giordano con una media di 874.000 telespettatori, pari al 5,53% di share. Al quinto posto troviamo il talk del martedì sera di Rai3 Carta bianca, che totalizza da inizio anno una media di 994.000 telespettatori ed il 5,49% di share (dato di share più basso rispetto a “Fuori dal coro” perchè il programma condotto da Bianca Berlinguer ha una durata minore).

Sesto posto per Quarta Repubblica, il programma diretto e condotto da Nicola Porro e diffuso il lunedì sera da Rete 4 fa registrare da inizio 2022 una media di 837.000 telespettatori con il 5,48% di share, quindi al settimo posto troviamo il programma della domenica sera di Rete 4 ovvero Zona bianca con una media di 735.000 telespettatori ed il 5,20% di share. Ottava piazza per Non è l’arena in onda la domenica sera su La7. Il programma diretto e condotto da Massimo Giletti ottiene da inizio anno una media di 769.000 telespettatori ed il 5,02% di share. Nono posto per Controcorrente prima serata su Rete 4 con una media di 700.000 telespettatori ed il 4,76% di share. Chiude la classifica dei talk show di prima serata il novello Che c’è di nuovo con una media di 325.000 telespettatori e l’1,96% di share, in onda il giovedì sera su Rai2, ma solo da tre settimane.