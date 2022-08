Quarta Repubblica è il talk show di attualità e politica curato dalla testata giornalistica Videonews. É condotto da Nicola Porro e va in onda su Rete 4. É giunto alla sua quinta edizione, la prima stagione risale al 2018.

Cosa si intende per Quarta Repubblica?

Il titolo del programma rimanda storicamente alla Quarta Repubblica Francese nata nell’ottobre 1946. Si trattò dello Stato che si costituì in Francia dopo la fine della seconda guerra mondiale con una nuova costituzione.

Di cosa si parla a Quarta Repubblica?

I temi che vengono affrontati sono soprattutto politica, attualità, società, economia. In studio con Nicola Porro ospiti, giornalisti ed esperti per dibattere degli argomenti al centro di ogni puntata, aiutati da servizi ed inchieste della redazione. Spazio alle interviste agli esponenti della politica, ai fatti più importanti degli ultimi 7 giorni ed eventualmente agli eventi da seguire in diretta.

Fin dalla sua prima edizione (2018) il programma ha documentato con degli speciali le crisi di governo, seguito i risultati delle elezioni europee (2019), amministrative, regionali e referendum (2020), le Elezioni Presidenziali negli USA (2020), le Elezioni del presidente della Repubblica (2022) e le news dal mondo come la guerra in Ucraina (2022). Alcuni di questi speciali sono andati in onda nel daytime pomeridiano.

All’interno del programma c’è un angolo riservato alla satira con gli interventi di Gene Gnocchi.

Quando ricomincia Quarta Repubblica?

La quinta stagione inizia lunedì 29 agosto 2022 alle ore 21:20 in diretta su Rete 4.

Quarta Repubblica 2022 puntate, ospiti

Quarta Repubblica puntata 29 agosto 2022

Nel primo appuntamento della nuova edizione ospiti il leader di Italia Viva Matteo Renzi e della Lega Matteo Salvini per un’intervista a meno di un mese dalle elezioni politiche. Si parlerà dell’emergenza caro bollette e le proteste di piazza contro il rigassificatore a Piombino, con un reportage dalla Spagna.

La vicenda del video della lite tra esponenti del PD laziale che ha portato alle dimissioni di Albino Ruberti da capo di gabinetto del sindaco di Roma, con un’intervista a Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane rosse, e all’ex NAR Massimo Carminati del maxiprocesso al Mondo di Mezzo.

Infine parentesi sulla bufera di polemiche che hanno investito la premier finlandese Sanna Marin in seguito alla diffusione di video in cui si scatena con degli amici.

Tra gli altri ospiti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il magistrato Alfonso Sabella e l’economista Antonio Rizzo.

Quarta Repubblica streaming

É possibile seguire le puntate in diretta sul sito ufficiale Mediaset Infinity nella sezione dirette a questo link. In alternativa, le puntate di Quarta Repubblica si possono recuperare sullo stesso sito, ma cliccando a quest’altro indirizzo.

Come comunicare con Quarta Repubblica?

Attraverso i canali social del programma, come Facebook, Twitter, Instagram.

La mail della trasmissione è quartarepubblica@mediaset.it