Zona Bianca è il programma di informazione trasmesso su Rete 4 tutti i mercoledì in prima serata. La trasmissione ideata e condotta dal giornalista Giuseppe Brindisi è prodotta da Videonews e Tg4. Va in onda dallo studio 7 del Centro di produzione Mediaset, a Cologno Monzese (Milano). Il produttore è Marco Ferrante, il produttore esecutivo è Paolo Levati, mentre la regia è affidata a Paolo Riccadonna.

Zona Bianca, puntate

Il programma va in onda dallo scorso 7 aprile 2021 dopo aver sostituito gli speciali di prima serata di Stasera Italia. È proseguito anche per tutto il corso dell’estate 2021 e coprirà la prossima stagione televisiva 2021/22. Al momento non è dato sapere il numero di puntate totali di questa prima edizione.

Tratta i fatti politici e di cronaca con servizi e ospiti in studio (opinionisti, giornalisti ed esperti) ad analizzare i vari eventi dall’Italia e dal Mondo.

Zona Bianca, puntata del 18 agosto 2021

I temi della puntata: il green pass e all’obbligo vaccinale, focus sul reddito di cittadinanza, sulle responsabilità cinesi riguardo alla diffusione del virus, la ripresa degli sbarchi nel Mediterraneo e la situazione in Medio Oriente e in Afghanistan.

Zona Bianca, diretta

Il programma viene trasmesso tutti i mercoledì dalle 21:30 circa su Rete 4, anche al canale 504 del digitale terrestre in alta definizione oppure 104 di Sky e Tivusat. In streaming sul sito Mediaset Infinity oppure nell’app (per Android e iPhone) che prende lo stesso nome del portale. Accedendo alla sezione dirette, cliccando sull’icona di Rete 4 si potrà seguire la trasmissione con la possibilità di poterla rivedere da capo in qualsiasi momento durante la messa in onda.

Zona Bianca, replica

Di questa trasmissione non esistono repliche trasmesse in tv. Le puntate sono disponibili sul sito di Mediaset Infinity. Sulla barra della ricerca scrivendo “Zona Bianca” è possibile giungere alla pagina del programma. Oppure, più semplicemente, si può direttamente accedere tramite questo link. All’interno sono visibili anche le clip tratte dall’ultima puntata trasmessa e le interviste.

Zona Bianca, ospiti

In ogni appuntamento, gli argomenti vengono discussi con esponenti della politica, del costume e dello spettacolo:

Zona Bianca, gli ospiti del 18 agosto 2021

Antonio Tajani e il candidato sindaco di Roma per il Centrosinistra, Roberto Gualtieri, Maurizio Gasparri, Gianluigi Paragone, Ferruccio de Bortoli, Claudia Fusani, Piero Sansonetti, Francesco Borgonovo e Alba Parietti.

Zona Bianca, social

La pagina facebook del programma è disponibile a questo link. Cliccando qui, invece, è possibile visionare o seguire il profilo Twitter dove vengono repostati alcune clip tratte dalle puntate.