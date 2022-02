Zona Bianca approda alla domenica sera. Dopo Non è l’Arena, anche il talk condotto da Giuseppe Brindisi sbarca nel prime time del weekend andando a sostituire Controcorrente, già dal 12 febbraio. Una mossa a sorpresa che arriva ad una settimana dalla decisione di La7 si far tornare Massimo Giletti alle origini. Proprio Non è l’Arena, infatti, aveva sfidato per circa quattro mesi il programma di Rete 4, che era arrivato addirittura a tallonarlo nelle ultime puntate. Un testa a testa che ha evidentemente ‘gasato’ Mediaset, ora spinta dalla volontà di un ulteriore scontro diretto.

Zona Bianca, in onda dal 7 aprile 2021, non si è mai fermato. La trasmissione non è andata in pausa né in estate, né a Natale, attestandosi negli ultimi periodi su una media di share superiore al 4%. Il trasloco alla domenica, tuttavia, porterebbe con sé tutti i rischi di un cambio di collocazione, tenendo conto che pubblico e temi di un infrasettimanale non possono per forza di cose essere identici a quelli di un fine (o inizio, dipende dai punti di vista) settimana.

Come detto, Brindisi occuperà lo spazio di Veronica Gentili che, a questo punto, potrebbe a sua volta spostarsi al mercoledì, anche se Controcorrente alla domenica fungeva da auto-traino considerata pure la presenza in access-prime time.