Nessuno stop, nemmeno stavolta. Zona Bianca non si fermerà per le festività natalizie e andrà così ad allungare le settimane consecutive di messa in onda. Dal giorno della sua nascita, il 7 aprile del 2021, il talk condotto da Giuseppe Brindisi non è mai andato in ferie.

Cambierà tuttavia il giorno di programmazione che, dopo l’ultima puntata domenicale del 18 dicembre, passerà provvisoriamente al martedì per tre appuntamenti, per poi tornare nei festivi dall’8 gennaio 2023.

Partito al mercoledì, spostato alla domenica, traslocato e raddoppiato in estate al lunedì e al giovedì e proposto nell’ultimo giorno di campagna elettorale al venerdì, Zona Bianca avrà così occupato tutti i giorni della settimana, fatta eccezione del sabato. Un altro record che, a memoria, non vanta paragoni né a Mediaset, né fuori.

Tra dicembre e gennaio Rete 4 manterrà la sua copertura informativa pure in access-prime time, con la classica staffetta tra Stasera Italia (Barbara Palombelli saluterà il 21) e Controcorrente, chiamato a coprire e il segmento compreso tra il 22 dicembre e l’8 gennaio.

Su Canale 5, infine, non si spegnerà Mattino Cinque, che inaugurerà la versione delle feste il 19 dicembre, per allungarsi fino all’Epifania. Ancora da ufficializzare il conduttore – presumibilmente unico – anche se non è escluso che al timone possa restare il solo Francesco Vecchi.