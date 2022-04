Sergei Lavrov ospite domenica a Zona Bianca

Colpaccio di Zona Bianca che domenica sera avrà come ospite Sergei Lavrov. Il Ministro degli Esteri russo e braccio destro di Vladimir Putin verrà intervistato da Giuseppe Brindisi. Si tratterà di un lungo confronto senza altri interventi di contorno.

Trattasi, come detto, di uno scoop per il programma di Rete 4. Lavrov, infatti, non ha mai parlato alla televisione italiana e, facendo riferimento agli ultimi due mesi di conflitto tra Russia e Ucraina, nemmeno ad altri media europei.

La guerra sarà ovviamente l’unico grande tema affrontato, con i commenti in studio che probabilmente occuperanno i blocchi successivi della trasmissione.

Già la settimana scorsa Brindisi aveva intervistato Maria Zakharova, portavoce proprio del Ministero degli Esteri della Russia.