Del Debbio e la frecciata a Brindisi: “Non gli scaldo la poltrona, conduco in piedi”

Una stoccata bella e buona quella che Paolo Del Debbio ha indirizzato a Giuseppe Brindisi, che tornerà in onda domenica 26 novembre con Zona Bianca proprio al posto di Dritto e rovescio. Il fuori programma è andato in scena nel corso del colloquio di inizio puntata con Vittorio Sgarbi, che ha provocato scherzosamente il padrone di casa: “Potrei fare puntate per altre domeniche, fino a quando Brindisi potrà sedersi sulla tua poltrona che tu hai scaldato per lui. Fai lo scaldatore?”.

Del Debbio non si è fatto trovare impreparato: “Purtroppo per il collega Brindisi devo comprare uno scaldotto perché conducendo la trasmissione in piedi non scaldo la poltrona, le terga sono separate”.

Il riferimento di Sgarbi era ad un “concetto” espresso dal giornalista pugliese e tutti gli indizi hanno portato all’intervista che Brindisi rilasciò lo scorso settembre a TvBlog, quando commentò la sospensione del suo talk per fare spazio ai ‘raddoppi’ domenicali di Del Debbio.

“Mi sarebbe piaciuto non fermarmi – dichiarò – ma per una volta approfitto del fatto che siano gli altri a scaldarmi la sedia. L’ho sempre scaldata io agli altri, adesso approfitto del lavoro di Paolo. Anche se quando tornerò tutti i canali concorrenti saranno accesi”.

Zona Bianca, in origine, sarebbe dovuta ripartire il 29 ottobre. In corsa si decise invece di prolungare l’esperimento del weekend di Dritto e rovescio che si è comunque assestato sempre sopra l’asticella del 5%, con un calo avvenuto in concomitanza con la ‘riaccensione’ di Canale 5 con gli episodi in prime time di Terra Amara.