Perché Paolo Del Debbio non c’è a Dritto e Rovescio stasera 15 febbraio 2024

Stasera, giovedì 15 febbraio 2024, Paolo Del Debbio non conduce, come sempre, una nuova puntata di ‘Dritto e Rovescio‘. A sostituirlo, questa settimana, come già accaduto in passato, Marcello Vinonuovo. E’ lo stesso giornalista, nell’anteprima, a spiegare i motivi dell’assenza del titolare della trasmissione di Rete 4 eccezionalmente, in diretta, dagli studi del Palatino a Roma:

“Guardate come è bello il nostro studio di Roma, ce li siamo caricati uno ad uno, con un pullman, abbiamo cantato. Un saluto a Paolo Del Debbio che ha avuto un piccolo problema di salute. Un grande applauso a Paolo. Può capitare. Oggi parleremo, comunque, di tutte le grandi polemiche della settimana, Geolier, Baby Gang. Parleremo anche della politica perché il momento è molto caldo. Lo faremo con un grande ospite, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini”

E’ lo stesso Salvini a fare uno speciale augurio a Del Debbio per una pronta guarigione: “So che ci sono problemi di pressione. Saluto Paolo. Anche io sono entrato a far parte della nutrita comunità di italiani che, la mattina, prende la pastiglietta per la pressione alta. Traumatizzante quando al medico chiedi: “Per quanto tempo la devo prendere la pillola per la pressione?’ E lui ti risponde: ‘Per sempre’.

Bentornati a una nuova puntata di #Drittoerovescio Ci state seguendo? pic.twitter.com/5z51pF3kqm — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) February 15, 2024

Quando torna Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio?

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sul rientro in tv di Paolo Del Debbio. Dopo aver superato questi piccoli problemi di salute, il giornalista riabbraccerà sicuramente i suoi fedelissimi telespettatori. Magari già dalla prossima settimana.

Dritto e Rovescio: gli ospiti e gli argomenti della puntata di stasera 15 febbraio 2024

Oltre all’intervista con Salvini, nel corso della puntata, un approfondimento verrà dedicato alla strage di Palermo, dove Giovanni Barreca, insieme a una coppia di amici, è stato fermato con l’accusa di aver brutalmente assassinato la moglie e due dei tre figli.

Tra gli ospiti: Susanna Ceccardi, Paola De Micheli, Paolo Cento, Nicola Procaccini, Michele Gubitosa, Stefano Bandecchi, Simone Leoni e Diana De Marchi.