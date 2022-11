Controcorrente è il programma di Rete 4 prodotto dalla testata giornalistica Videonews condotto da Veronica Gentili e ideato dalla giornalista con Alessandro Usai. Il programma è in onda a partire dall’estate 2021, proseguito poi da settembre dello stesso anno fino al giugno 2022 con cadenza settimanale in access prime time. Nella stagione estiva 2022 è tornato alla messa in onda giornaliera in sostituzione di Stasera Italia, dal 17 settembre 2022 è iniziata la seconda edizione in access prime time e dal 31 agosto in prima serata, al mercoledì.

Controcorrente, puntate

Di seguito gli ospiti e gli argomenti di cui si parlerà nelle puntate in prima serata.

Puntata 2 novembre 2022

IN AGGIORNAMENTO

Controcorrente: quando va in onda

Il programma viene trasmesso, settimanalmente, ogni mercoledì, in prima serata e in diretta su Rete 4, dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma. È stato confermato anche al weekend, tutti i sabati e le domeniche, dalle ore 20:30 alle ore 21:25, sostituendo Stasera Italia weekend.

Controcorrente: diretta

È possibile guardare Controcorrente in diretta su Rete 4 (canale 4 e 504 del digitale terrestre) su Sky e Tivusat al canale 104. Online sul sito e sull’app di Mediaset Infinity nella sezione dirette, selezionando il logo di Rete 4.

Controcorrente: streaming

La trasmissione ha una sua pagina sul sito di Mediaset Infinity. All’interno si possono recuperare le puntate integrali e in più alcune clip tratte dalle puntate trasmesse.

Controcorrente, conduttrice Veronica Gentili

La carriera di Veronica Gentili è iniziata dal grande schermo. Prese parte al film di Gabriele Muccino Come te nessuno mai nel 1999. Per diversi anni ha lavorato anche in teatro e recitato in altri lavori televisivi come fiction, corti e serie tv. Compare in serie come Provaci ancora prof!, Don Matteo, Il commissario Rex.

Ad un certo punto decide di allontanarsi in parte dal mondo della recitazione, senza però non abbandonarla del tutto come affermò al Maurizio Costanzo Show: “Non ho mai rotto con il passato rinnegando quello che ho fatto prima. Me lo porto molto dietro”.

Voltando pagina, Veronica si dedica maggiormente al giornalismo. Dalla carta stampata al piccolo schermo diventa opinionista di punta per trasmissioni come Piazzapulita, Coffee break, L’aria che tira per poi approdare in Mediaset. Ha condotto il Tg4 nel 2018 e, nello stesso anno, diventa il volto di Stasera Italia nelle versioni Weekend, estate, News e speciali vari. Dal 2021 è padrona di casa di Controcorrente. In casa Mediaset ha avuto modo di sperimentare e nello stesso anno è stata conduttrice di Buoni o cattivi, rotocalco trasmesso su Italia 1 per quattro puntate.

Noi di TvBlog abbiamo parlato con lei la scorsa estate, ecco che cosa ci aveva detto.