La nostra rubrica di Focus ascolti prosegue la sua carrellata nel bilancio dei principali programmi televisivi della stagione televisiva appena terminata. Anche oggi la lente d’ingrandimento della nostra rubrica è puntata su di un programma di approfondimento giornalistico. Ci occupiamo infatti del bilancio Auditel della stagione 2023-2024 appena terminata di Fuori dal coro. L’appuntamento giornalistico diretto e condotto da Mario Giordano è come noto traslocato quest’anno dalla serata del martedì, occupata dalla new entry Bianca Berlinguer ed il suo E’ sempre Cartabianca, a quella del mercoledì.

Fuori dal coro 2023-2024 il dato medio stagionale

Partiamo come sempre con il dato medio stagionale che è stato in questa stagione tv del 5,95% di share, pari a 836.000 telespettatori. Dato in crescita rispetto alla stagione precedente, in onda di martedì, quando la media fu del 5,57% di share e 822.000 telespettatori. La puntata più vista di questa stagione è stata quella del 10 gennaio 2024 con il 7,62% di share e 1.120.000 telespettatori. In termini di share quella con la percentuale più alta è stata quella dell’11 ottobre che ottenne il 7,73% di share.

I target per genere ed età

Passiamo ora a vedere i target di Fuori dal coro 2023-2024. In termini di genere abbiamo un sostanziale equilibrio, con una leggera prevalenza di pubblico femminile con il 5,91% di share a fronte del 5,79% di pubblico maschile. Per quel che riguarda l’età partiamo dal 7,41% di share degli over 65. Quindi registriamo il 5,71% di share nella fascia 55-64 anni, ma anche un buon 6,33% nella 15-24 anni ed il 4,88% nella 25-34 anni.

Fuori dal coro e le classi socio economiche e il livello d’istruzione

Passiamo ora ai dati per classi socio economiche. Share più alto nella classe bassa con il 7,34%. Quindi registriamo il 6,23% nella classe media, il 5,82% nella medio bassa e nella classe alta. La percentuale di share più bassa è per la classe medio alta. Per livello d’istruzione lo share più alto è per l’elementare nella misura del 7,90%. Segue media superiore con il 5,77%, media inferiore con il 5,56%, per chiudere con il 3,83% di share del target laureati.

I dati regionali del programma di Mario Giordano

Chiudiamo con i dati regionali. Fuori dal coro, stagione 2023-2024 ottiene lo share più alto in Sardegna con l’11,8% di share. Segue l’Umbria con l’8,17% e la Puglia con il 7,72% di share. Viceversa la regione in cui il programma di Mario Giordano ottiene lo share più basso risulta essere la Valle D’Aosta con lo 0,77%. Segue in questa classifica al contrario il Molise con il 3,30%, quindi c’è il Friuli Venezia Giulia con il 3,34% di share.