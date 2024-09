Mario Giordano torna con la settima edizione del suo programma in cui inchieste e servizi svelano retroscena non sempre graditi sul nostro Paese

Mario Giordano e le inchieste di Fuori dal coro tornano su Rete 4 anche nella stagione 2024-2025. Settima edizione per il programma che vede il giornalista mattatore tra inchieste, servizi e interviste che indagano sui disservizi e le criticità del nostro Paese. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Fuori dal coro stasera

Puntata 11 settembre 2024

Nella prima puntata della stagione si torna a parlare di immigrazione e accoglienza, con una lunga inchiesta sul caso di Firenze. Nel capoluogo toscano, sarebbero tanti i minori stranieri che, pur sostentati attraverso i fondi del Comune, finirebbero per delinquere. A seguire, lo scandalo di Rotherham, cittadina dell’Inghilterra del Nord in cui, fra il 1997 e il 2013, circa 1400 bambini sono stati abusati da uomini appartenenti in larga parte alla comunità pakistana locale. Nel corso della puntata, sono alcune fra le vittime a rendere, in esclusiva, la propria testimonianza sulla vicenda. Infine, il caso Marangon e un approfondimento sull’Italia degli sciamani. A chiudere, le lungaggini della sanità pubblica e le ultime sui ladri di case.

Fuori dal coro, puntata di ieri

È possibile recuperare l'ultima puntata andata in onda in streaming su Mediaset Infinity, da cui è possibile anche vedere la diretta del programma e rivedere le puntate delle settimane precedenti.

Quando inizia Fuori dal coro?

Il programma va in onda da mercoledì 11 settembre 2024, alle 21:25, su Rete 4. Per il secondo anno consecutivo il programma occupa quindi lo spazio del mercoledì sera, dopo essere andato in onda per anni il martedì sera.

Di cosa parla Fuori dal Coro?

Il programma è noto per concentrarsi sulle questioni riguardanti le vicissitudini politiche, i movimenti d’economia e le notizie di cronaca, in particolare denunce da parte di gente comune che espone il proprio disagio.

Oltre il dibattito in studio con ospiti o esperti, Fuori dal coro si aiuta di servizi e talvolta di gag e coreografie con dei collaboratori. Spesso gli argomenti sono accompagnati in studio da dei cartonati di personaggi pubblici o politici a fare da scenografia o da figuranti che “interpretano” le situazioni al centro delle inchieste.

Fuori dal coro, ladri di case

Uno dei cavalli di battaglia del programma è composto da un blocco dedicati ai “ladri di case”, ovvero il fenomeno dell’occupazione delle abitazioni ai danni dei legittimi proprietari. Nel corso delle edizioni Giordano ha documentato numerosi casi e denunciato vari episodi, contribuendo in alcuni casi alla loro risoluzione.

Fuori dal coro, ladri di salute

Dal successo dei “ladri di case”, nella stagione 2023-2024 il programma ha iniziato anche ad occuparsi di “ladri di salute”, ovvero delle situazioni inerenti la malasanità in Italia, documentando situazioni di disagio con al centro cittadini che non possono permettersi di accedere alla sanità privata e che non sempre possono godere dei diritti che gli spetterebbero.

Fuori dal Coro, contatti

Per contattare il programma si può scrivere all’indirizzo mail fuoridalcoro@mediaset.it per qualsiasi richiesta o segnalazione.

Fuori dal Coro, chi è Donato?

Mario Giordano, nel corso delle puntate, urla spesso il nome di un certo Donato. Il riferimento, ormai noto per i telespettatori, è a Donato Pisani, regista del programma fin dalla prima edizione, il cui nome è diventato un simpatico tormentone.

Chi conduce Fuori dal Coro?

Il programma, fin dalla prima edizione, è ideato e condotto da Mario Giordano, giornalista che dopo aver cominciato a lavorare sulla carta stampata ed essere comparso come ospite al Maurizio Costanzo Show, ha iniziato a comparire in tv nel programma Pinocchio di Gad Lerner.

Dal 2000 al 2007 (e poi dal 2009 al 2010) è stato direttore di Studio Aperto: durante la sua direzione ha anche curato i programmi Lucignolo e L’Alieno. Ha anche diretto NewsMediaset e, sulla carta stampata, Il Giornale. Conduce Fuori dal Coro dal 2018.

Fuori dal Coro, pubblico

Per ora, non è possibile partecipare al programma in veste di pubblico.

Fuori dal coro è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta dallo Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, da cui sono trasmessi anche Dritto e Rovescio e Zona Bianca.