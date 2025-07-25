Mario Giordano “sostituito”. Rivoluzione Rete4, chi entra a Mediaset

Tira aria di rivoluzione a Mediaset dove, informa Bubino Blog, Pier Silvio Berlusconi sembra orientarsi verso un cambio di strategia più nelle corde dell’elettorato centrista e liberale, poco avvezzo ai discorsi dei salotti di ispirazione sovranista, populista e dai toni costantemente sopra le righe, che portano soprattutto (per non dire esclusivamente) voti a Lega e Fratelli d’Italia.

L’idea insomma è quella di parlare non solo a salviniani e meloniani ma anche a chi vota per Forza Italia. Si punta dunque a una nuova soluzione per riequilibrare una situazione troppo sbilanciata a destra – e per attirare nuovi investitori.

Se Porro e Del Debbio sono destinati a rimanere al loro posto – rispettivamente nella serata di lunedì con Quarta Repubblica e il giovedì con Diritto e Rovescio – le cose cambiano invece per Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro su Rete 4, che pure aveva chiuso alla grande nella gara dell’Auditel facendo registrare anche il record stagionale di ascolti.

Rivoluzione a Rete 4, ecco chi “sostituisce” Mario Giordano

Nuovo trasloco per Mario Giordano. È stato lo stesso conduttore di Fuori dal Coro a svelare che il programma cambierà nuovamente collocazione nel palinsesto di Mediaset. Dalla prossima stagione il talk show condotto da Giordano si sposterà alla domenica per fare spazio a un altro format nel prime time del mercoledì.

A “sostituire” Fuori dal Coro su Rete 4 arriverà Tommaso Labate con Realpolitik, un programma che promette di essere meno incentrato sul dibattito e più su retroscena, numeri e sondaggi. Nel fine settimana Mario Giordano dovrà vedersela invece con una concorrenza temibile: da Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio a Report di Sigfrido Ranucci.

Non è certo il primo cambio di programmazione per Fuori dal Coro che due anni fa aveva già lasciato spazio al debutto di Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca andato a occupare il suo storico slot del martedì. Dopo tre edizioni consecutive il programma di Mario Giordano fu costretto a spostarsi dal martedì al mercoledì.

A dare l’annuncio del nuovo spostamento nel palinsesto Mediaset è stato lo stesso conduttore su La Verità. Nel rispondere alla mail di un lettore, Giordano ha scritto: «Fuori dal Coro non andrà più in onda di mercoledì, ma non è stata affatto cancellata. Solo spostata di giorno: andrà in onda, quasi sicuramente, la domenica sera alla stessa ora».

Lo storico timoniere di Fuori dal Coro non ha nascosto la sua delusione per l’ennesima ricollocazione: «Certo, mi dispiace abbandonare l’appuntamento del mercoledì, così come mi dispiace cambiare giorno un’altra volta». Adesso il programma sarà chiamato a un’impresa difficile nel nuovo slot. Una sfida quasi proibitiva nel palinsesto affollato della domenica sera.

«La sfida è tosta perché quella della domenica è una serata complicata. Ma le sfide non ci hanno mai spaventati», ha detto Mario Giordano prima di dare appuntamento agli spettatori «con più grinta ed entusiasmo di sempre. Vi aspetto tutti, vorrete mica abbandonarmi ora?».