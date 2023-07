Storie ambientate nel passato, altre nel presente, passando dal crime puro alla commedia moderna, fino alla rivisitazione dei generi più classici. La mission delle Sky Originals, ovvero le serie tv targate Sky, per la stagione 2023-2024, è sempre quella di agganciare un pubblico appassionato sì di sport ed eventi, ma anche delle storie che solo la lunga serialità può raccontare.

Alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione tv, la pay tv che nel 2023 compie i suoi primi vent’anni di trasmissioni in Italia ha illustrato anche le serie tv che terranno compagnia ai abbonati, ma anche a quelli di NOW, la piattaforma on demand su cui si può trovare tutta l’offerta Sky. Nove i titoli presentati, tra cui compaiono due ritorni (Domina e Call My Agent Italia) e numerose novità.

Tra queste, il ritorno su Sky di Salvatore Esposito con Piedone, rivisitazione del film con Bud Spencer; la miniserie dedicata alla nascita degli 883 (già annunciata l’anno scorso), l’adattamento tv di M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati ed il debutto sulla pay tv di Lino Guanciale, volto da tempo associato alla fiction Rai. Infine, in questi giorni prendono il via le riprese della seconda stagione di Blocco 181, sempre con la collaborazione di Salmo. Titolo a cui si aggiungeranno Dostoevskij, prima serie tv dei fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi, L’Arte della Gioia, di Valeria Golino, Unwanted con Marco Bocci e l’immancabile I Delitti del Bar Lume. Scopriamo insieme nei dettagli i nuovi titoli della prossima stagione di Sky!

Piedone

Quattro episodi

Creata e scritta da Peppe Fiore (Lovely Boy, Il Re) e diretta da Alessio Maria Federici ((Im)perfetti Criminali, Generazione 56K). Gli autori del soggetto di serie sono Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

Prodotta da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Titanus Production (società del gruppo Titanus).

La trama

Serie tv liberamente ispirata al film “Piedone Lo Sbirro” del 1973, con Bud Spencer. L’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. Dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema ma, anzi, sono l’arma migliore per risolvere i casi. Per Vincenzo ritornare nella sua città d’origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio: tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, proverà a ricongiungersi con il passato e a fare pace con i propri fantasmi e con la propria città di origine.

La Mala

Scritta da Stefano Sardo (1992-1993-1994, Una relazione, Il ragazzo invisibile) con Chiara Battistini e Paolo Bernardelli.

Prodotta da Sky Studios, GreenBoo Production e MIA Film.

La trama

La serie tv è ispirata alla docu-serie Sky Original “La Mala. Banditi a Milano” sulle vere storie che tra rapine, attentati, tangenti, gioco d’azzardo e rapimenti sconvolsero Milano mezzo secolo fa. Nella Milano degli anni ’70 e dei primi anni ’80 nasce una nuova generazione di criminali: spavaldi, violenti e amanti della bella vita. Cani sciolti, fascinosi come le star del cinema, pericolosi eppure iconici come i villain dei fumetti. Nomi e soprannomi sono ben noti: Francis “Faccia d’angelo” Turatello è colui che vuole il potere; Renato Vallanzasca, “Il bel René”, è quello che ambisce alla fama; Angelo Epaminonda detto Il Tebano vuole diventare un numero uno. In quindici anni, fino a metà anni ’80, si fecero la guerra prima e si allearono poi, creando amicizie fraterne al punto da fare l’uno il testimone di nozze dell’altro, stringere patti di sangue, condividere il carcere. Contro di loro si schiera un poliziotto tutto d’un pezzo, che mantiene la parola e che in una Milano violenta decide di essere senza pistola: Achille Serra. Con queste serie Sky riapre il filone delle saghe criminali, inaugurato con Romanzo Criminale-La serie e proseguito con Gomorra-La serie.

Call My Agent Italia 2

Sei episodi

Scritto da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato; regia di da Luca Ribuoli.

Prodotto da Sky Studios e Palomar.

La trama

La nuova stagione promette di tornare a divertire svelando nuovi aspetti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Luci e ombre, humour e glamour. Al centro ancora le vicissitudini della CMA, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, sempre alle prese con le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz e pronti a nuove sfide: un nuovo capo, storie d’amore inaspettate, tormenti imprevisti e tante nuove special guest.

Confermato il cast della prima stagione: Michele Di Mauro, Maurizio Lastrico, Sara Drago, Paola Buratto, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze ed Emanuela Fanelli. A loro si aggiungono le guest-star di puntata, nei panni di loro stess*: Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie e Sabrina Impacciatore.

M. Il figlio del secolo

Otto episodi

Tratto dall’omonimo libro di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega.

Scritto da Stefano Bises (Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte). Regia di Joe Wright.

Prodotto da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures (società del gruppo Fremantle), in collaborazione con Pathé, Small Forward e CINECITTÀ S.p.A. Distribuzione internazionale di Fremantle.

La trama

La serie ripercorre la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell’epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

Nel cast, oltre al già annunciato Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini, troviamo Francesco Russo (Call My Agent – Italia, A classic horror story, Freaks Out), che interpreta Cesare Rossi; Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, The Good Mothers, Favolacce) che dà volto a Margherita Sarfatti; Benedetta Cimatti (Ricordi?, Tina Anselmi – Una vita per la democrazia) nei panni di donna Rachele; Federico Majorana (Prisma, Favolacce, Padre Pio) in quelli di Amerigo Dumini; Lorenzo Zurzolo (EO, Prisma, Baby) sarà invece Italo Balbo.

E ancora Federico Mainardi (Il ritorno di Casanova, Il mammone), interprete di Albino Volpi; Maurizio Lombardi (The Young Pope, The New Pope, 1992, Rapiniamo il Duce) nei panni di Emilio De Bono; Gianmarco Vettori (La Belva, Briganti, Padrenostro) in quelli di Dino Grandi; Gaetano Bruno (Martin Eden, Indivisibili, Il Cacciatore, Doc – Nelle tue mani) che interpreta Giacomo Matteotti; Paolo Pierobon (Rapito, Esterno notte, Qui rido io, 1994), che veste i panni di Gabriele D’Annunzio; Gianluca Gobbi (Fabrizio De Andrè – Principe Libero) nel ruolo di Cesare Maria de Vecchi e Gabriele Falsetta (Io sono l’amore) in quello di Roberto Farinacci.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883

Creata da Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), anche alla regia della sua prima serie tv, con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k) e Alice Filippi (Sul più bello, SIC).

Una produzione Sky Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay), prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia.

La trama

Pavia, fine anni Ottanta. Max (l’esordiente Elia Nuzzolo) ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro (Matteo Oscar Giuggioli). La musica li rende inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma quando il successo li travolgerà, Max e Mauro, così diversi, riusciranno a rimanere uniti?

Un’estate fa

EPISODIO 1 EPISODIO 2 EPISODIO 4 EPISODIO 4 Le foto di Un'estate fa, la serie tv Sky con Lino Guanciale e Filippo Scotti Guarda le altre 5 fotografie → Otto episodi, da ottobre 2023

Scritto da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Regia di Davide Marengo e Marta Savina. Autore della colonna sonora originale è Michele Braga.

Prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures.

La trama

Lino Guanciale (La porta rossa, Il commissario Ricciardi, Sopravvissuti) interpreta Elio, un cinquantenne dalla vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna, tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Più di 30 anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna e la scientifica non ha dubbi: la ragazza non è morta accidentalmente, è stata uccisa, ed Elio è in cima alla lista dei sospettati. Sconvolto per la scoperta, Elio ha un incidente in auto, perde i sensi e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell’infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto… è un sogno? Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo? Sa solo che, tra pochissimo, qualcuno in quel campeggio ucciderà Arianna. Sente l’urgenza di fare qualcosa, ma la sua mente continua a spostarsi nel tempo, tra l’oggi e il 1990. Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall’accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla…

Nel cast, oltre a Guanciale e Scotti, anche Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Martina Gatti, Anna Ferzetti, Tobia De Angelis, Orlando Cinque, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Nicole Grimaudo, Alessio Praticò, Alessio Piazza, Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi, Orlando Cinque, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Luciano Scarpa, Giulio Turbolente, Denis Fasolo, Ginevra Francesconi, Massimo De Santis e Massimo Dapporto.

Non ci resta che il crimine – La serie

EPISODIO 4 EPISODIO 5 EPISODIO 6 EPISODIO 2 Sei episodi, in onda entro la fine del 2023

Scritto da Massimiliano Bruno, Andrea Bassi, Gianluca Bernardini ed Herbert Simone Paragnani. Regia di Bruno ed Alessio Maria Federici.

Prodotto da Sky Studios e da Federica e Paola Lucisano per Italian International Film.

La trama

Sequel televisivo della saga dedicata ai viaggi nel tempo. Ritroviamo i protagonisti Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) e Claudio (Giampaolo Morelli), stavolta per un’avventura nel 1970. Scoperto di essere stato adottato, Giuseppe decide di cercare la sua vera madre, incurante degli avvertimenti del loro amico e scienziato Gianfranco (Massimiliano Bruno): se si cambia il passato cambia anche il presente. Giuseppe riesce a incontrarla a un happening a casa di Duccio Casati (Maurizio Lastrico), un ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco. Ma l’emozione che travolge Giuseppe nel ritrovare Linda gli fa commettere un grave errore. Salvandola da un attentato, finisce per modificare il passato, e quindi anche il presente: l’Italia di oggi è diventata una dittatura fascista, e bisognerà tornare di nuovo indietro per rimettere le cose a posto… a costo di infiltrarsi tra le maglie del Golpe Borghese.

Un amore

Sei episodi

Creato da da Enrico Audenino e Stefano Accorsi e scritta da Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi (quest’ultimo anche alla regia) ed Accorsi.

Prodotta da Sky Studios e Cattleya.

La trama

Alessandro e Anna (Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti) si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine Anni ‘90 e i due, poco più che maggiorenni, si innamorano subito. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto saranno costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

Domina 2

Otto episodi, dall’8 settembre 2023

Creato da Simon Burke (Fortitude, Strike Back). Produttori esecutivi Simon Burke, Lucy Bedford, Muirinn Lane Kelly e Carmel Maloney.

Una produzione Tiger Aspect Productions, in associazione con EPIX Studios. Banijay Rights è il distributore internazionale.

La trama

La seconda stagione riprende nel 19 a.C., quando Gaio (Matthew McNulty) e Livia (Kasia Smutniak) ritornano a Roma dopo tre anni nelle Province Orientali. Dopo l’uccisione di Marcello nella prima stagione, Livia ha lavorato per riparare il matrimonio da cui dipendono tutto il suo potere e la sua ambizione, ma si ritroverà ad affrontare minacce vecchie e nuove. Gaio e Livia sono scioccati nel trovare la loro città in rivolta e i figli di Livia in aperta ribellione. Nel corso di undici turbolenti anni, si prevedono sesso, omicidi, tradimenti e lotte per il potere, che culmineranno nell’assassinio di Druso e la scoperta da parte di Livia della terribile verità dietro di esso. Per tutta la stagione Livia sarà costretta a combattere più duramente che mai per adempiere al sacro giuramento fatto al padre, ripristinare la Repubblica e la democrazia a Roma. Avrà bisogno di tutta la sua intelligenza, ambizione e astuzia per navigare nei sempre più agitati mari della politica romana. Avrà sempre più sangue sulle mani, lotterà contro la corruzione della sua anima e affronterà una terribile scelta finale tra potere e vendetta. Sarà in grado di ottenere entrambi?

Il cast è formato da Kasia Smutniak, Matthew McNulty, Claire Forlani (Ottavia, la sorella di Gaio), Christine Bottomley (Scribonia, seconda moglie di Gaio e nemica mortale di Livia) e Ben Batt (Agrippa, amico d’infanzia di Gaio, poi generale e successivamente console).