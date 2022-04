E’ la prima serie in-house Sky Studios italiana, interamente prodotta e realizzata nel nostro Paese dagli studi di produzione della pay-tv. Stiamo parlando di Blocco 181, nuova serie tv pronta a fare il suo debutto sugli schermi di Sky, appunto, ma anche di Now, e che può contare sulla supervisione musicale e non solo del rapper Salmo, qui in un ruolo inedito. Curiosi di saperne di più? Non vi resta che proseguire nella lettura!

Blocco 181, data di uscita

Quando esce Blocco 181? Sky ha finalmente annunciata da data di uscita della serie, a cui è stata assegnata una programmazione tardo primaverile-estiva. Blocco 181, infatti, va in onda a partire dal 20 maggio 2022, quindi di venerdì, come tutte le altre serie tv Original di Sky.

Blocco 181, la trama

Il Blocco 181 è quello che Milano non dà a vedere. Un fazzoletto di periferia abbarbicato su un alveare di appartamenti abusivi, terreno quotidiano di sguardi truci e sospetti. Da un lato ci sono i ragazzi del Blocco, che proteggono lo spaccio organizzato di cocaina. Dall’altro lato i pandilleros della Misa, tatuati, famelici e pronti a dare la vita per la loro gang.

Tra pistole e colpi di machete si fa spazio però l’amore di un triangolo intimo e passionale. Ci sono Bea (Laura Osma), sensuale e indomita pandillera; Ludo (Alessandro Piavani), borghese festaiolo dalla faccia pulita e Mahdi (Andrea Dodero), tenebroso e protettivo ragazzo del Blocco. La loro relazione è sesso, amicizia e appartenenza reciproca a una nuova famiglia. Quella che li porterà a scalare insieme le gerarchie del sistema criminale, lungo lo scontro tra Blocco e latinos.

Blocco 181, quante puntate sono?

Il totale degli episodi della prima stagione della serie sono otto, in onda due per sera, per quattro settimane ed altrettante prime serate. Il finale della prima stagione è quindi previsto per il 10 giugno.

Blocco 181, cast

© Gabriele Micalizzi/Mig

Il cast di Blocco 181 è formato principalmente da giovani attori, molti dei quali non ancora famosi al grande pubblico e qui di fronte all’opportunità di presentarsi a chi ancora non li conosce. Come detto, la serie può vantare anche la presenza di Salmo nel cast.

Laura Osma è Bea;

Alessandro Piavani è Ludo;

Andrea Dodero è Mahdi;

Salmo è Snake;

Alessandro Tedeschi è Lorenzo;

Alessio Praticò è Rizzo.

Blocco 181, registi e sceneggiatori

© Gabriele Micalizzi/Mig

Gli otto episodi della serie sono diretti da Giuseppe Capotondi (Suburra–La serie, La Doppia Ora), Ciro Visco (Non mi lasciare, Doc–Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio. Autori del soggetto di serie sono Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei. La sceneggiatura è di Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Andrea Nobile con Giuseppe Capotondi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio. Salmo, oltre che attore, è anche supervisore e produttore musicale e produttore creativo. A produrre Sky Studios, con TapelessFilm e Red Joint Film.

Blocco 181, dov’è stato girato?

La serie, ambientata a Milano, ha scelto proprio il capoluogo lombardo come location per le sue riprese, effettuate durante l’estate 2021. In particolare, la produzione ha scelto di girare la serie nelle periferie milanesi, rimanendo lontana dai luoghi più noti e già utilizzati da altre serie tv, come d’altra parte richiedeva la sceneggiatura stessa della storia.

Blocco 181, trailer

Ecco il trailer di Blocco 181:

Blocco 181, le foto

Ecco le foto di Blocco 181, scattate da Gabriele Micalizzi, tra i fotoreporter di guerra più noti e apprezzati al mondo, collaboratore di testate internazionali tra cui The New York Times, Herald Tribune, The New Yorker, Newsweek, Stern, Wall Street Journal: