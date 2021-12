Una delle protagoniste della fiction italiana torna in tv con una nuova storia, un thriller con una forte vena attuale. Stiamo parlando di Vittoria Puccini e di Non mi lasciare, la serie tv che esplorerà il mondo dei reati informatici, con particolare riferimento a quelli che hanno come bersaglio i minori. E’ questa la fiction con cui la Rai inaugura il 2022: curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Non mi lasciare, quando inizia?

Come detto, la fiction con Vittoria Puccini sarà quella che darà il via al 2022 seriale targato Rai: se inizialmente Raiuno aveva annunciato la messa in onda delle prime due puntate di Non mi lasciare per domenica 9 e lunedì 10 gennaio, ha infine optato per far debuttare la serie dal 10 gennaio, di lunedì, stesso giorno in cui andranno in onda anche le altre puntate.

Non mi lasciare, la trama

© Jacopo Brogioni

Protagonista della fiction è Elena Zonin (Puccini), poliziotta che vive a Roma e che si occupa di crimini informatici ed in particolare di reati contro l’infanzia e la scomparsa di minori, con una passione che rasenta quasi l’ossessione.

Quando un nuovo caso si collega ad un’indagine che segue da tempo, Elena si ritrova costretta ad andare a Venezia, sua città natale, da cui è andata via vent’anni prima. Qui incontra Daniele (Alessandro Roja), suo grande amore ora diventato Vicequestore di Polizia, e Giulia (Sarah Felberbaum), migliore amica di Elena oggi moglie di Daniele.

Venezia diventa il teatro delle loro indagini: tra i suoi palazzi, le sue calli ed i suoi campielli Elena dovrà indagare per risolvere il caso, finendo a raggiungere anche il Polesine e le sue nebbie. Numerosi i segreti che verranno a galla, che costringeranno i protagonisti ad affrontare il passato per poter finalmente guardare al futuro più serenamente.

Non mi lasciare, quante puntate sono?

In tutto le puntate di questa fiction sono otto, ciascuna della durata di circa cinquanta minuti, in onda due per volta per quattro prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata, quindi, andrà in onda il 31 gennaio.

Non mi lasciare, cast

Come detto, a guidare il cast della serie c’è Vittoria Puccini, vista in numerosi film e fiction di successo (la più recente, La Fuggitiva, è andata in onda sempre su Raiuno nella primavera 2021). Al suo fianco Alessandro Roja, attore noto per Romanzo Criminale e, più di recente, per La Compagnia del Cigno, e Sarah Felberbaum, vista in tv in Una Grande Famiglia, I Medici ed Il Giovane Montalbano. Una curiosità: Felberbaum ha anche recitato ne La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa, nei panni della figlia della protagonista della prima fortunata stagione della fiction, interpretata proprio da Vittoria Puccini.

Non mi lasciare, regista e sceneggiatori

Alla regia degli episodi c’è Ciro Visco, regista che ha già lavorato in Doc-Nelle Tue Mani, Gomorra-La serie ed E’ arrivata la felicità. La sceneggiatura è invece scritta da Leonardo Fasoli (Gomorra-La serie, Io ti cercherò), Maddalena Ravagli (Gomorra-La serie, Io ti cercherò), Ivano Fachin (Curon), Giovanni Galassi (Curon) e Tommaso Matano (Curon). La serie è una coproduzione Rai Fiction-PayperMoon Italia, prodotta da Mario Mauri.

Non mi lasciare, dov’è stato girato?

La location principale della serie è, come detto, Venezia, dove sono state girate gran parte delle scene durante l’inverno 2021, quindi con la città in zona rossa. Sempre in Veneto, alcune scene sono state girate anche nel Polesine, regione veneta che si trova in provincia di Rovigo.

Non mi lasciare, dove vederlo?

E’ possibile vedere Non mi lasciare sia durante la messa in onda televisiva, ma anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Non mi lasciare, trailer

E’ Vittoria Puccini a pubblicare, online, il trailer della serie: