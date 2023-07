Settimana clou per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione tv: Sky apre le danze con una conferenza-evento in programma oggi, martedì 4 luglio, alle 11.45 che seguiremo live su TvBlog. È l’occasione per annunciare alla stampa i risultati ottenuti, gli obiettivi attesi, l’offerta della stagione Tv 2023-2024 e soprattutto le novità in programma. Sempre che ce ne sia qualcuna, nel senso che ormai il palinsesto generalista Sky si è attestato su una gamma di programmi entrati ormai nell’immaginario collettivo, da MasterChef ad Alessandro Borghese 4 Ristoranti, passando per i 4 Hotel di Barbieri e arrivando a Pechino Express. Ci sono state anche new entry interessanti, come i recentissimi Viaggi Pazzeschi con Victoria Cabello e il GialappaShow che è diventato rapidamente un piccolo cult per gli orfani della Gialappa’s anni ’90.

Ciò detto, vedremo se e come Sky avrà deciso di ‘rinnovare’ la propria offerta, alla vigilia di una stagione che si preannuncia già friccicarella, visto l’inedito valzer di conduttori e giornalisti che sta investendo tutti i gruppi televisivi italiani, con ‘cambi di casacca’ che fino a qualche anno fa sarebbero parsi impensabili. In questo senso, il ‘mercato’ Sky ha sempre avuto qualche guizzo in più sul fronte sportivo, con arrivi e partenze eccellenti soprattutto tra i telecronisti e i giornalisti di genere.

Sul fronte dell’intrattenimento, invece, si ricorda qualche trasferimento inatteso di format, come Cucine da Incubo approdato con Antonino Cannavacciuolo su SkyUno. Seguiremo, dunque, live la presentazione dei palinsesti Sky della stagione 2023-2024. L’apertura sarà di certo affidata ai vertici per i consueti saluti di rito e per l’inevitabile snocciolamento di dati positivi. Noi restiamo in attesa di scoprire eventuali novità o di avere conferme sui volti, i personaggi, i format, i programmi proposti dal bouquet Sky per l’Autunno 2023-24.

A tra poco con la diretta della conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Sky 2023-2024, dalle 11:45 circa live su TvBlog. La stagione degli ‘upfront’ della tv italiana è iniziata…