Se il buongiorno si vede dal mattino, c’è da dire che questa stagione televisiva è partita malissimo, almeno sul fronte dei palinsesti dell’autunno 2021. La cara vecchia abitudine delle reti di spostare all’ultimo minuto -dopo settimane di incessante promozione- programmi e fiction questa volta si è ripresentata prima del previsto, praticamente a stagione neanche partita.

Quasi un effetto domino, in alcun casi, che ha trovato sia Rai che Mediaset ed alcuni dei suoi programmi di punta più attesi. Un’avvisaglia si è intravista con la giornata del 13 settembre 2021, scelta dalla tv pubblica per far partire ufficialmente il proprio daytime. Ed invece nisba: fatte rare eccezioni (come E’ sempre mezzogiorno), tutto il resto è slittato di ventiquattr’ore.

Il motivo, in questo caso, sta nello sciopero indetto per questa giornata relativamente al Centro di Produzione Rai di Roma e legato ad una una questione di aumento di personale per rispettare i turni contrattuali. Lo sciopero era stato annunciato da tempo, eppure si era deciso comunque di annunciare la partenza di gran parte dei programmi, piuttosto che andare sul sicuro e rimandare il big day di un giorno.

Ma fosse solo questo: da una mossa di Raiuno si è creato un piccolo effetto domino che ha intaccato anche Canale 5. Parliamo della decisione della prima rete Rai di confermare per giovedì 16 settembre la messa in onda del film-tv Sorelle per sempre, come previsto da tempo dai listini di Rai Pubblicità. Lo spot della fiction, però, aveva smesso di andare in onda, facendo intuire un cambio di rotta. E così era stato: per giovedì Raiuno avrebbe dovuto schierare un episodio in replica de Il Commissario Montalbano, messo contro il debutto di Star in the Star.

#LucedeiTuoiOcchi dal 22 settembre in prima serata su #Canale5. SAVE THE DATE Posted by Fiction Mediaset on Monday, September 13, 2021

Usiamo il condizionale perché nel fine settimana arriva il ripensamento e, sulle reti Rai, torna il promo di Sorelle per sempre, annunciandone la messa in onda per giovedì. E Montalbano? Spostato a mercoledì 15. Ma quel giorno su Canale 5 era stata annunciata -con la giusta campagna pubblicitaria- la partenza di Luce dei tuoi occhi, fiction su cui Mediaset punta molto, tanto da affidarle il ruolo di apripista della nuova stagione. Canale 5 non ci sta ed, a due giorni dalla prima puntata, decide per lo spostamento della serie tv al 22 settembre, quando, su Raiuno, andrà in onda “Pretty Woman”. In questo marasma, a rimetterci sarà soprattutto Raidue, che per il 15 ha pronta in prima serata l’ottava stagione inedita de L’Ispettore Coliandro…

Restando in casa Mediaset, Canale 5 ha poi optato per la partenza domenicale di Amici 21: ampiamente annunciato anche in questo caso in un altro giorno -ovvero sabato 18-, le prime due puntate del talent show andranno in onda di domenica, facendo slittare di due settimana -quindi al 3 ottobre- il nuovo Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo, programma questo la cui partenza solo fino a pochi giorni fa era confermata al 19. Il doppio appuntamento con Verissimo è stato confermato, al posto di Amici il sabato andrà una delle soap attualmente in onda

Un bel caos, e la stagione, come detto, deve ancora iniziare. Sembreremo retorici, ma qui davvero a rimetterci è lo spettatore che, impegnato in ben altre faccende, non ha il tempo di seguire tutti questi spostamenti, ritrovandosi magari spaesato quando davanti alla tv non ha il programma che si sarebbe aspettato di vedere. Le logiche di palinsesto e di protezione delle proprie produzioni ci stanno tutte, sia chiaro, ma spiace vedere la facilità con cui si mischiano le carte, per poi magari dire “No, noi non diamo troppo peso allo share”.