Giugno di grandi ritorni e thriller mozzafiato: le novità imperdibili su Netflix
Il grande ritorno di Avatar – La leggenda di Aang 2 guida le novità di giugno su Netflix. Tra i titoli anche il thriller Ovunque tu sia.
Con l’inizio dell’estate, il catalogo di Netflix si prepara a un mese di giugno 2026 ricco di colpi di scena, grandi produzioni e ritorni attesissimi dal pubblico di tutto il mondo.
La piattaforma di streaming ha deciso di puntare su una programmazione eclettica, capace di spaziare dai documentari di cronaca ai drammi intensi, fino alle grandi saghe fantasy e ai thriller psicologici.
L’offerta si preannuncia densa fin dai primi giorni del mese, ma è nella seconda metà di giugno che arriveranno i titoli destinati a far discutere e a scalare le classifiche di gradimento.
Dall’indagine su Michael Jackson ai nuovi thriller psicologici
Le danze si aprono il con Michael Jackson: il verdetto, una docuserie strutturata in tre episodi che ripercorre le tappe del celebre e complesso processo giudiziario che coinvolse la popstar, analizzandone l’eredità attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti in aula.
Debutta poi The Witness, una serie drammatica ispirata a una tragica vicenda reale. Al centro del racconto c’è la figura di André Hanscombe e del figlio Alex, unico testimone del brutale omicidio di sua madre avvenuto nel 1992. La narrazione segue il loro percorso di rinascita dalle tenebre del dolore, lontano dalle pressioni dei media e delle indagini.
Il 5 giugno è la volta del cinema spagnolo con The Marked Woman, un thriller incentrato sulla febbrile indagine dell’ispettrice Anna Ripoll per scoprire l’identità di una donna ritrovata priva di memoria nel porto di Barcellona.
Nella stessa data approda la serie sudcoreana Lezioni vere, una storia provocatoria ambientata in un istituto scolastico dove una squadra speciale opera oltre i limiti della legge pur di ristabilire la disciplina tra studenti e docenti.
Il 18 giugno segna invece il ritorno dei popolari adattamenti firmati da Harlan Coben con la serie Ovunque tu sia. Il protagonista, interpretato da Sam Worthington, è un uomo condannato ingiustamente all’ergastolo per la morte del figlio.
Quando scopre che il bambino potrebbe essere ancora in vita, tenta l’evasione per scoprire la verità. Nel cast figura anche Milo Ventimiglia. Per gli amanti delle storie sentimentali, il 19 giugno arriva Messaggi per Isabelle, commedia romantica in cui i messaggi lasciati in segreteria da una ragazza alla sorella defunta finiscono per errore sul telefono di uno sconosciuto.
L’appuntamento più atteso: la seconda stagione di Avatar
Il vero fiore all’occhiello del mese debutterà il 25 giugno con la seconda stagione di Avatar – La leggenda di Aang. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal primo capitolo nel 2024, la serie live-action riprende il viaggio del giovane Avatar nel suo percorso di apprendimento dei quattro elementi per contrastare la Nazione del Fuoco.
Nei nuovi episodi, reduci dalla complessa battaglia per la salvezza della Tribù dell’Acqua del Nord, Aang e i suoi storici compagni di viaggio Katara e Sokka si sposteranno verso il Regno della Terra con l’obiettivo di convincere il sovrano a unirsi alla resistenza contro il temibile Signore del Fuoco Ozai.