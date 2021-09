Non è ancora iniziato e per Amici 21 è già tempo di cambio di collocazione in palinsesto. Il talent show di Maria De Filippi, giunto alla 21esima edizione, infatti andrà in onda la domenica pomeriggio e non il sabato. La decisione è di Mediaset ed arriva dopo lo slittamento di Scene da un matrimonio, che sarebbe dovuto iniziare proprio domenica prossima, 19 settembre, con la conduzione di Anna Tatangelo.

Andiamo per ordine. Mediaset ha comunicato che “per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva ‘Scene da un matrimonio’, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre“.

Nella nota ufficiale dell’azienda di Cologno Monzese si legge che al posto di Scene da un matrimonio, “nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di ‘Amici’ di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica“.

La proposta dell’azienda “è stata accolta” e così “Mediaset ringrazia il team per la disponibilità“.

Va segnalato che lo spostamento di Amici dal sabato alla domenica può rappresentare – almeno sulla carta – un vantaggio per la versione domenicale di Verissimo, al via proprio il 19 settembre. Silvia Toffanin, insomma, potrà contare sul traino di un prodotto consolidato e forte come Amici, invece che su quello dell’esperimento (tutto da testare, anche in termini di Auditel) guidato da Anna Tatangelo. Altro elemento curioso è rappresentato dalla sfida diretta tra le amiche Maria De Filippi e Mara Venier, che proprio domenica prossima tornerà su Rai1 con Domenica In.

Per la cronaca, sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5 al posto di Amici, andrà in onda un titolo delle soap-opera attualmente in palinsesto.