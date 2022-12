Le feste natalizie sono una buona occasione per stare insieme in famiglia, con gli amici. Ma anche per recuperare qualche film e serie tv accantonata durante i periodi più frenetici dell’anno. Natale con Netflix non è il titolo di un cinepanettone quanto un modo per trascorrere in modo alternativo queste giornate di festa sdraiati sul divano, senza dover scorrere tra i titoli ma avendo già un’idea di cosa guardare su Netflix. Vediamo insieme non solo le ultime novità in arrivo in queste settimane, ma anche i tanti titoli natalizi proposti e presenti all’interno del catalogo per passare le feste in streaming su Netflix.

Cosa guardare su Netflix a Natale – Le serie tv

Le ultime novità

Cosa guardare su Netflix a Natale e durante queste feste? Impossibile non partire con le ultime novità seriali che ci aspettano in streaming in questi giorni di festa, titoli attesi e ritorni amati dal pubblico. Per chi vuole sognare di trascorrere delle feste lontano da casa si può volare a Parigi con la terza stagione di Emily in Paris disponibile dal 21 dicembre, mentre il 22 dicembre si vola in estremo oriente nel futuro distopico di Alice in Bordeland 2, altro che partite a carte con questa serie si gioca per sopravvivere.

Nemmeno il giorno di Natale sarà esente da novità su Netflix con l’arrivo di The Witcher: Blood Origin, miniserie prequel di The Witcher ambientata 1200 anni prima e con Michelle Yeon nel cast. Il 1° gennaio l’anno inizia con la rapina di Caleidoscopio una serie dalla struttura non lineare in cui gli spettatori possono scegliere come organizzare la propria visione e racconta 25 anni di una rapina. Il 4 gennaio è molto attesa La Vita Bugiarda degli Adulti tratta dal romanzo di Elena Ferrante con Valeria Golino nel cast. Grande anche l’interesse per la misteriosa Copenhagen Cowboy di Nicholas Winding Refn.

Le imperdibili…sfuggite

Le feste di Natale su Netflix possono essere anche l’occasione per recuperare qualche serie tv arrivata nell’ultimo periodo e che forse vi è sfuggita. Come non partire da Mercoledì, la serie sulla figlia degli Addams da oltre 1 miliardo di visualizzazioni. Se ancora non avete ceduto al fascino del balletto cult da social è il momento giusto per farlo, soprattutto visto che è adatta a tutti.

Se riuscite a ritagliarvi poco meno di 8 ore, potrebbe essere l’occasione giusta per recuperare 1899 il nuovo mistero dei creatori di Dark che ci portano su una misteriosa nave durante una traversata oceanica fino agli Stati Uniti. A bordo si intrecciano vite e segreti di diversi passeggeri, ma anche un bambino misterioso che sembra portare solo guai. Due i consigli da seguire: guardatela in lingua originale per non perdere i dialoghi nelle diverse lingue ed evitate di iniziarla a stomaco troppo pieno, potrebbe insorgere il sonno.

Perchè non approfittarne per recuperare gli episodi da poco rilasciati di The Crown 5 o della versione coreana de La Casa di Carta? E poi per passare dei pomeriggi divertenti ma anche dinamici potrebbe essere una buona scelta provare The Recruit, brillante spy-thriller con elementi leggeri con protagonista Noah Centineo.

Cosa guardare su Netflix a Natale – Le serie tv natalizie

Naturalmente c’è anche chi a Natale vuole guardare solo prodotti natalizi, immersi nelle atmosfere tra luci colorate, pranzi, cene e addobbi. Su Netflix non mancano le serie tv di questo tipo da guardare a partire da Odio il Natale che ha debuttato il 7 dicembre, una produzione italiana che è il remake della norvegese Natale con uno sconosciuto (disponibile sempre su Netflix). Per le protagoniste delle due serie tv, il Natale si trasforma in un “incubo” quando promette alla madre di portare un fidanzato per il pranzo di Natale. Il problema è trovarlo in 24 giorni! Una commedia natalizia che più che odiarlo, farà venire voglia di natale, tra romanticismo e buoni sentimenti.

Buon quel che vi pare – Merry Happy Whatever è una commedia americana immersa nello spirito festivo con Dennis Quaid, Brent Morin e Ashley Tisdale. L’obiettivo era quello di riproporla declinandola in diverse festività ma è stata cancellata dopo una prima stagione natalizia. Rimangono otto episodi perfetti per le feste con la storia di una famiglia che accoglie il nuovo fidanzato della figlia che sconvolgerà gli equilibri della tradizione familiare.

L’amore e la magia del Natale sono gli elementi di Dash & Lily, commedia romantica anche questa cancellata dopo una sola stagione, tratta dalla trilogia di romanzi per ragazzi di Rachel Cohn e David Levithan. Una storia d’amore a distanza a New York guidata da un diario rosso in cui due sconosciuti si lasciano messaggi e si lanciano sfide. Fino all’inevitabile incontro.

Natale in Sudafrica con How To Ruin Christmas commedia sudafricana composta da tre stagioni, ciascuna dedicata a un evento diverso un Matrimonio nella prima stagione, un Funerale nella seconda stagione e un Baby Shower nella terza rilasciata il 9 dicembre. In comune c’è sempre il periodo natalizio.

Cosa guardare su Netflix a Natale – Le alternative film e non solo

Non tutti però hanno tempo o voglia di dedicarsi alla visione di una serie tv, così in streaming non mancano le alternative da vedere su Netflix durante le feste, tra film, documentari e docu-serie. La versione di Pinocchio di Guillermo del Toro è sicuramente un titolo da non perdere durante queste feste così come Natale a Tutti i costi la commedia con Christian De Sica e Angela Finocchiaro nei panni di una coppia che cerca in tutti i modi di trattenere i figli per le feste.

Il Diario Segreto di Noel, Fallig For Christmas, Credo a Babbo Natale, Scrooge – Canto di Natale sono solo alcuni dei tanti titoli di film a sfondo natalizio presenti su Netflix. E il giorno di Natale arriva Matilda The Musical di Roald Dahl una nuova versione della storia già raccontata in film come Matilda sei mitica. Ma anche docu-serie come quella dedicata a Harry & Meghan, il viaggio di Zac Efron con i piedi per terra in giro per il mondo, la sfida culinaria Snack vs Chef, ma anche le avventure dei ragazzi italiani alle prese con il “lavoro” in Summer Job il primo reality italiano di Netflix. Insomma i titoli da vedere nello sterminato catalogo di Netflix durante le feste di Natale sono davvero tantissimi. Sicuramente più del tempo che avremo a disposizione.