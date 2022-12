Netflix sceglie di pubblicare la prima parte della docuserie Harry & Meghan l’8 dicembre 2022, esattamente tre mesi dopo la morte di ‘nonna Lilibet’, aka la regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. Una scelta che ha del geniale – e anche della ‘caz*imma’ per usare un termine non proprio british – da parte dell’ufficio programmazione Netflix, che così prepara una bella miccia per accendere le Feste dei reali.

E dire che di per sé i Windsor sono già in ambasce: da una parte Carlo III è diventato bersaglio di uova lanciate dagli haters ancor prima dell’Incoronazione, prevista per maggio 2023, e in più la Famiglia Reale si appresta a organizzare il suo primo Natale a Sandringham (almeno questa è stata la tradizione con Giorgio V ed Elisabetta II) senza The Queen, ma con una Queen Consort che The Crown ha aiutato a far conoscere al pubblico nelle ultime due stagioni.

Netflix dà e Netflix toglie, dunque. Dà, perché a dispetto delle critiche, The Crown ha dipinto Carlo e Camilla ancor meglio delle loro biografie autorizzate, sì con luci e ombre, ma con grande lucidità rispetto al clamore del gossip anni ’90; toglie, perché ci si attende che il racconto della vita di Corte fatto dal principe Harry e della sua consorte Meghan Markle, oggi Duchessa del Sussex da Hollywood con furore, faccia andare di traverso più di uno scones a Palazzo.

Harry & Meghan su Netflix: streaming

La docuserie, diretta da Liz Garbus e prodotta da Story Syndicate in collaborazione con Archewell Productions (la casa di produzione dei duchi del Sussex) e Diamond Docs (vincitrice di due Emmy con Lucy and Desi per Amazon Prime) – si compone di sei puntate, pubblicate però in due parti: le prime tre saranno rilasciate, come detto, giovedì 8 dicembre – giorno di Festa in Italia, perfetto per un comodo binge-watching – e le ultime tre andranno online la settimana dopo, giovedì 15 dicembre.

Harry & Megan, trama

Come anticipato col lancio del teaser, questa docuserie viene presentata come un documento “dettagliato e senza precedenti” nella quale Harry e Meghan raccontano la loro storia d’amore. Dai primi mesi in ‘clandestinità’ alle difficoltà della vita di Palazzo, che li hanno spinti a lasciare il ruolo di Royal senior e trasferirsi, progressivamente, negli States.

“Attraverso testimonianze di amici e familiari, molti dei quali rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, e i commenti di storici che analizzano la situazione del Commonwealth britannico e i rapporti della famiglia reale con la stampa, la serie non si limita a raccontare la storia d’amore di una coppia, ma fornisce un quadro del mondo in cui viviamo e di come ci relazioniamo agli altri. […] Harry & Meghan offre uno sguardo inedito su una delle coppie più discusse della storia”.

Questa è la promessa di Netflix. Vediamo quanto saranno contenti i reali congiunti nello scartare il regalo di Natale di Harry & Meghan fatto arrivare tramite Babbo Netflix. A proposito di ‘babbo’, certo il papà Re Carlo III non sarà felicissimo di ricevere tale presente dal figlio nel suo primo Natale da sovrano, così come immaginiamo che il fratello William, oggi Principe di Galles, potrebbe avere qualcosa da ridire circa le voci che girano sull’astio tra la moglie Kate, ora Principessa del Galles – titolo che fu di Lady Diana fino al suo divorzio dal Principe Carlo – e la duchessa del Sussex.

Chissà se Harry e Meghan saranno a Sandringham per Natale: se così fosse, immaginiamo uno splendido clima natalizio. E lì sì che servirebbero le telecamere…