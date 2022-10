Buckingham Palace ha stabilito la data per l’incoronazione di Re Carlo III: l’evento si terrà sabato 6 maggio 2023 nell’Abbazia di Westminster. A celebrare l’incoronazione ci sarà, come vuole la tradizione, l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

Difficile pensare che l’incoronazione non venga trasmessa in diretta con una megaproduzione BBC come nel 1953, ma al momento non sono arrivati dettagli in questo senso. Diamo per certo che ci sia la diretta. Del resto la prima incoronazione in diretta, fortemente voluta dal Principe Filippo, fu quella di Elisabetta II nel giugno del 1953, quasi un anno e mezzo dopo la morte del padre Giorgio VI, avvenuta il 6 febbraio 1952. Tra la morte di Elisabetta II e l’incoronazione del figlio Carlo III saranno trascorsi solo 8 mesi. Ricordiamo infatti che la Regina Elisabetta II è morta lo scorso 8 settembre. Ricordiamo, inoltre, che insieme a Carlo sarà incoronata anche Camilla in qualità di Regina consorte; un passaggio questo mai visto prima in tv dal momento che non esiste nella monarchia inglese il titolo di ‘Re consorte’.

Diamo dunque per scontata la diretta tv dell’incoronazione di Re Carlo III: sarà interessante vedere se questa volta sarà trasmesso in tv anche il momento dell’unzione, considerato il momento più sacro e inviolabile dell’intera cerimonia e che nel 1953 fu oscurato per volere della Chiesa e di Buckingham Palace.

Al momento non ci sono però dettagli sul programma dell’evento, ma l’annuncio di una data è già un passo avanti importante. Per gli appassionati di eventi tv, segnaliamo che l’incoronazione di Re Carlo III precederà di una settimana la Finale dell’Eurovision Song Contest 2023, edizione che si terrà proprio in UK (ma con l’Ucraina nel cuore), e nello specifico a Liverpool, dal 9 ale 13 maggio. Che sia proprio Re Carlo III, ormai incoronato, a inaugurare l’evento? O l’onore sarà ricervato al più giovane William, principe di Galles? Staremo a vedere. Intanto segniamo il 6 maggio 2023 nell’agenda dei grandi eventi mediatici del ventennio.