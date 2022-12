Alice in Borderland, la seconda stagione su Netflix dal 22 dicembre: il trailer ufficiale

È uno dei grandi successi di Netflix del 2020 e tra una manciata di giorni il colosso dello streaming rilascerà la seconda stagione, con la speranza di ripetere quanto accaduto due anni fa. Stiamo parlando di Alice in Borderland, serie survival horror giapponese basata sull’omonimo manga di Haro Aso.

La prima stagione aveva lasciato tutti a bocca aperta e il paragone, in parte errato, con Squid Game è venuto a molti: ci ritroviamo in una Tokyo deserta con un gruppo di giovani chiamati ad affrontare una serie di prove e giochi estremamente pericolosi in cui il rischio di morire è altissimo. A che punto eravamo arrivati? E cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione? Vediamolo insieme.

Alice in Borderland. Dove siamo rimasti?

© Haro Aso, Shogakukan / ROBOT

La prima stagione di Alice in Borderland si era chiusa con Arisu e Usagi pronti a svelare l’identità dei game master creatori di questa realtà distopica, salvo trovare deceduti quelli che pensavano essere le menti dietro quei giochi sadici e violenti. Chishiya e Kuina scoprono invece che i game master erano a loro volta dei giocatori, rendendo la soluzione del caso più complicata.

A questo si aggiunge la comparsa di Mira, una misteriosa giovane che introduce un nuovo set di giochi, quelli che con ogni probabilità saranno al centro della seconda stagione della serie in arrivo su Netflix il 22 dicembre 2022.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione di Alice in Borderland

© Haro Aso, Shogakukan / ROBOT

Per la seconda stagione Alice in Borderland Netflix ha confermato il ritorno di Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Aya Asahina e Riisa Naka, svelando anche l’arrivo di altri interpreti: Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada e Sho Aoyagi.

Nessuna indiscrezione sui nuovi ruoli né sulla trama della seconda stagione, anche perché ogni dettaglio potrebbe essere considerato uno spoiler e rovinare la visione dei nuovi episodi.

Il trailer della seconda stagione

Ecco il trailer ufficiale della seconda stagione di Alice in Borderland, mentre subito sotto trovate il teaser trailer diffuso da Netflix lo scorso settembre.